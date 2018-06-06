Смертельное ДТП: Аким Усть-Каменогорска ушел в отпуск до конца судебных разбирательств 

15 апреля в Риддере заместитель акима города, управляя BMW Х5, превысив допустимую скорость движения, совершил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался.

Спустя полтора месяца после начала шумихи вокруг смертельного ДТП в Риддере глава областного центра Куат Тумабаев принял решение временно уйти в отпуск без содержания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Аким Усть-Каменогорска сделал официальное заявление для прессы 6 июня 2018 года.

Дело о гибели риддерца Евгения Смольникова под колесами машины с чиновниками получило широкий общественный резонанс. Глава областного центра проходит по делу в качестве свидетеля.

"К сожалению, я столкнулся с тем, что вокруг моего участия в том событии возникли многочисленные домыслы и версии. Считаю, что стоит оставить их на совести тех людей, которые эти слухи распространяют. Следствие ведётся объективно. С самого начала я активно содействовал правоохранительным органам в установлении всех деталей ДТП", - заявил Куат Тумабаев.

Аким пообещал, что после суда ответит на все вопросы представителей СМИ. Он выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что не хотел бы давать обществу повод для критики.

Обязанности акима временно возложены на заместителя градоначальника Ольгу Булавкину.

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