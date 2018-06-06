Мощный тайфун обрушился на южное побережье Китая
Тайфун принес с собой сильный ветер и ливни.
Фото : © AFP 20186 июня 2018, 11:01
Четвертый в этом году тропический тайфун во вторник утром достиг побережья провинции Гуандун на юге Китая и принес с собой сильный ветер и ливни, сообщает центральная метеорологическая служба Китая, передает РИА Новости.
Тайфун обрушился на прибрежные районы уезда Сюйвэнь в городском округе Чжаньцзян в 6.25 по местному времени. Порывы ветра достигали 70 километров в час.
Местные власти направили в безопасные районы более 400 судов.
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