Реализация в Приаралье Пяти социальных инициатив Лидера нации

Альбина Прниязова,

главный инспектор аппарата акима Кызылординской области

Реализация в Приаралье Пяти социальных инициатив Лидера нации открывает широкие возможности для решения актуальной задачи легализации непродуктивно самозанятого и безработного населения и развития массового предпринимательства.

Ключевая цель инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым масштабной модернизации, которая призвана вывести Казахстана в 30-ку развитых стран мира, не просто высокая конкурентоспособность экономики и гармоничное развитие государства, но и в базисной основе - социальное благополучие всех наших граждан, в интересах которых и проводятся все реформы. Предложенные Главой государства пять социальных инициатив - весьма позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что страна готова выйти на качественно новый этап совершенствования, создавать лучшие возможности для повышения благосостояния и качества жизни казахстанцев. Каждая из инициатив имеет огромное количество конкретных и заинтересованных адресатов, и в жизни миллионов наших граждан стоит ждать положительных перемен.

Каждая из пяти инициатив высоко актуальна и для жителей Приаралья, которое в последние годы столкнулось с рядом непростых вызовов, вызванных негативными событиями на мировом рынке углеводородов и естественным истощением местных нефтяных месторождений.

Область принимает огромные усилия для компенсации выпадающих доходов нефтяной отрасли, разработала и реализует масштабную индустриально-инновационную программу с упором на диверсификацию экономики и обрабатывающий сектор, раскрытие потенциала агропромышленного комплекса. И добивается уверенного роста по всем показателям социально-экономического развития, в том числе в производительности труда и привлечении инвестиций в реальном секторе.

В высоком приоритете, с учетом спада в доминирующей отрасли и, как следствие, потери заказов и объемов работы в нефтесервисных компаниях, в которых трудились десятки тысяч кызылординцев - стабилизация и развитие рынка труда и создание условий для вовлечение населения в предпринимательскую деятельность.

С учетом направлений экономического развития, включая реализующиеся индустриальные проекты, разработан баланс трудовых ресурсов, четко определивший востребованные профессии сейчас и на перспективу. Приняты комплексные меры для подготовки соответствующих кадров в местных высших и профессионально-технических учебных заведениях.

Кроме того, выпускники кызылординских школ получили возможность проходить обучение по востребованным профессиям инженерного профиля в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно выделяются образовательные гранты акима области для одаренной сельской молодежи из социально-уязвимых семей. И значительное увеличение количества грантов, безусловно, даст еще шансов на пополнение региона высококвалифицированными кадрами и реализации амбициозных планов внедрения инноваций и экономическое развитие.

На системной основе в регионе поставлена работа по развитию малого и среднего бизнеса, получающего поддержку на всех этапах деятельности. Одной из первых в стране область апробировала специальную программу микрокредитования, различные социальные проекты по легализации и трудоустройству самозанятого населения и потерявшей ориентиры молодежи, которая не учится и не работает. И хотя количество непродуктивно самозанятых и безработных все еще остается одним из самых высоких, есть возможность решить эту проблему в ближайшие годы, в том числе благодаря четвертой инициативе Главы государства.

В рамках проектного управления с текущего года в регионе реализуется проект «Легализация неформально занятого населения». Итоги первого квартала подтверждают его массовую действенность - было трудоустроено свыше 5 тыс. человек из данной категории, в которой сейчас остается еще почти 89 тыс. кызылординцев. В то же время до конца 2018 года названный проект предусматривает легализацию не менее 30 тысяч самозанятых и безработных граждан, в том числе и путем вовлечения их в предпринимательство. Одной из таких возможностей в Приаралье станет и уже прорабатываемое по четвертой инициативе выделение из областного бюджета 200 млн.тенге для предоставление безвозвратных грантов в сумме до 3 млн. тенге на реализацию актуальных бизнес-идей этой категории граждан.

Подкрепляет успешную реализацию этой президентской инициативы и совместное принятое решение областных акимата, маслихата, филиала партии «Нур Отан», Общественного совета и региональной Палаты предпринимателей объявивших 2018-ый - Годом развития массового предпринимательства. В этой связи была разработана целевая «Дорожная карта по развитию массового предпринимательства», объединившая все ключевые специализированные программы.

Большое внимание уделено в дорожной карте непосредственно финансовой поддержке предпринимательства, включая стратап-проекты с расширением географии предоставления микрокредитов в сельских населенных пунктах.

Кроме того, активно ведется работа по обучению кызылординцев основам предпринимательства. В рамках проекта «Бастау Бизнес» в 2018 году планируется охватить не менее 1 600 человек. Хорошим стимулом пройти такие курсы станут 100 государственных грантов в размере до 100 МРП на реализацию новых бизнес-идей. Набирает популярность в регионе и программа краткосрочного обучения для потенциальных и действующих предпринимателей «Бизнес-советник» регионального филиала Палаты предпринимателей. Впрочем, все образовательные программы сейчас востребованы в особенности в сельской местности, в которой инициативы Главы государства создают там весьма благоприятный бизнес-климат для начинающих свое дело граждан.

Разработан вкупе с дорожной картой по развитию массового предпринимательства и календарный план мероприятий, предусматривающий конкурсы, выставки, слеты и другие целевые акции.

Уже есть и конкретный результат по принятым мерам развития массового предпринимательства. По статистическим сведениям, в текущем году по сравнению с 2017-м количество действующих субъектов МСБ в Приаралье уже выросло в 8 %.