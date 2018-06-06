«Зеленая экономика» является важным инструментом обеспечения развития Казахстана — М. Мирзагалиев

Сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев доложил о принимаемых мерах по переходу к «зеленой экономике».

Как отметил вице-министр, «зеленая экономика» на сегодняшний день является одним из важных инструментов обеспечения развития Казахстана.

На национальном уровне Казахстан уже приступил к реализации масштабной программы создания, развития и модернизации экономики.

Указом Президента от 30.05.2013 г. утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Казахстан одной из первых стран в мире на государственном уровне принял стратегический документ перехода к «зеленой» экономике и успешно реализует его в течение уже 5 лет. Целевые индикаторы, нормы и мероприятия «зеленой» экономики включаются в законодательные акты и программные документы Республики Казахстан, являются ориентирами для всех уровней власти и всех секторов гражданского общества.

По словам Магзума Мирзагалиева, меры по переходу к «зеленой экономике», согласно Концепции, реализуются по направлениям: устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие электроэнергетики, система управления отходами, снижение загрязнения воздуха и сохранение и эффективное управление экосистемами.

«Приняты конкретные целевые индикаторы развития ВИЭ: к 2020 году необходимо достичь доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии в размере 3%, а к 2030 году - уже 10%», — сказал вице-министр.

При этом, он отметил, что рынок возобновляемой энергетики ежегодно растет, в 2017 году выработано 1,1 млрд кВтч. В прошлом году введено в эксплуатацию 5 объектов ВИЭ.

Также вице-министр назвал преимущества аукционного механизма, который с текущего года внедряется для отбора лучших ВИЭ.

«Аукционы позволят четко определить правила и ответственность всех участников рынка, как при генерации, так и при передаче и потреблении электрической энергии ВИЭ. Данная система «даст толчок развитию наиболее экономически эффективных проектов ВИЭ», — сказал М. Мирзагалиев.

Также в ходе брифинга отмечено, что в 2017 году была усовершенствована законодательная база в сфере регулирования выбросов парниковых газов, утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2018-2020 годы.

«Таким образом, между предприятиями создается конкуренция в отношении удельных показателей, и соответственно выдаваемых квот. В этой связи, для повышения своей эффективности предприятия заинтересованы в сокращении выбросов парниковых газов», — считает вице-министр.