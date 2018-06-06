Выступление министра финансов РК Султанова Б.Т. на пленарном заседании Мажилиса Парламента

об исполнении республиканского бюджета за 2017 год

(г. Астана, 5 июня 2018 года)

Уважаемый Нурлан Зайруллаевич!

Уважаемые депутаты!

Главное достижение 2017 года - это обеспечение роста экономики на 4%. Этому способствовали повышение инвестиционной активности, постепенное восстановление внутреннего спроса вследствие улучшения внешнеэкономической ситуации.

Исполненный в условиях макроэкономической стабильности республиканский бюджет характеризуется следующими показателями.

Доходов поступило в бюджет 9,7 трлн.тенге, или с перевыполнением на 100,9%. По сравнению с 2016 годом налогов поступило больше на 572 млрд.тенге, или рост составил 13%.

Расходы исполнены на сумму 11,2 трлн.тенге, или на 99,8%. Рост их объема по сравнению с предыдущим годом на 31,2% связан с финансированием антикризисных мероприятий. К этим мероприятиям относятся участие совместно с Национальным банком в оздоровлении банковского сектора и реализация программ «Нұрлы Жол», «Нұрлы Жер» за счет привлечения целевого трансферта из Национального фонда.

Доля социальных расходов в объеме республиканского бюджета, за вычетом разовых расходов на поддержание банковской сферы, составила 41,4% (2016 г. - 39%).

Дефицит бюджета составил 1 трлн. 357 млрд.тенге. Это ниже плана на 9% и 2,6% к ВВП.

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Теперь более подробно остановлюсь на вопросах, обсужденных во время рассмотрения отчета и путях их решения.

ПЕРВЫЙ БЛОК - ДОХОДЫ

Во время рассмотрения отчета Правительства были подняты системные вопросы, такие, как расширение налоговой базы, совершенствование налогового администрирования и другие. Проблемы, высказанные Вами и отраженные в заключении Счетного комитета, для нас имеют важное значение.

В 2017 году в Правительстве был принят соответствующий план по укреплению доходной части бюджета. В результате, наконец-то, удалось переломить тренд снижения налоговых поступлений относительно ВВП, и он составил на один процентный пункт выше против запланированных 15,8%.

Достаточно работы было сделано по улучшению налогово-таможенного администрирования. К примеру, были запущены ИС «АСТАНА-1», позволяющая сократить время при импорте, и в пилотном режиме информационная система по маркировке товаров.

Администрирование НДС - это ежегодно возникающий системный вопрос.

Как вы знаете, в администрировании данного налога с 1 июля 2014 года применяется информационная система «Электронные счета-фактуры». С 1 января текущего года 300 крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, обязаны выписывать счета-фактуры через эту систему. Это позволит налоговым органам оптимизировать процедуры контроля и возврата НДС.

Справочно: 2017 году в бюджет поступило НДС в сумме 39,7 млрд.тенге через применение ЭСФ.

В августе текущего года планируется презентация прототипа информационной системы сбора НДС с использованием технологии Blockchain, обеспечивающей прозрачность его исполнения.

Цель проекта - мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить им гарантированный возврат суммы налога.

В этом году совместно с бизнес - сообществом будем обсуждать совершенствование критериев отбора в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу.

ВТОРОЙ БЛОК - РАСХОДЫ

При рассмотрении отчета было задано немало системных вопросов по использованию бюджетных средств.

Во-первых, неэффективное исполнение.

Действительно, сумма неэффективного исполнения, по сравнению с 2016 годом, выросла в два раза. Если одни составляющие этой суммы уменьшились (сумма неосвоения в два раза уменьшилась), напротив, вторые увеличились (нарушения, выявленные по результатам внешнего и внутреннего аудита). 86% финансовых нарушений приходятся на нарушение законодательства по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Решение данной проблемы представляется нам с одной стороны, путем повышения квалификации специалистов, с другой стороны, введением их обязательной профессиональной сертификации.

Во-вторых, поднимаемая из года в год проблема - это остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора.

Согласно прошлогодним дополнениям в бюджетное законодательство, в случае образования экономии на счетах данных субъектов они имеют право их использовать в дальнейшем. Однако данная норма концептуально не решает проблему.

Справочно: сумма экономии всего - 965,8 млн.тенге, из них за 2017 год - 755,5 млн.тенге.

В соответствии с прошлогодними поправками в Бюджетный кодекс теперь выделение средств из бюджета будет осуществляться согласно срокам реализации бюджетных инвестиций, предусмотренных в финансово-экономическом обосновании.

Вместе с тем на рабочей группе по совершенствованию бюджетных процедур обсуждается норма о возврате годами неиспользованных сумм квазигоссектора в доход бюджета.

В-третьих, эффективность государственных и правительственных программ, на реализацию которых затрачены значительные средства, несогласованность между собой стратегического и бюджетного планирования, некачественное планирование их индикаторов.

При реализации программных документов имеются некоторые недостатки. Однако немало и хороших достижений. К примеру, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» предпринимателям для оказания различного рода поддержки выделено 47 млрд.тенге.

По итогам 2017 года участниками программы произведено продукции на сумму 3,5 трлн.тенге, создано более 17,3 тысяч рабочих мест, перечислено налогов в сумме 217 млрд.тенге.

В рамках программы «Нұрлы жер» было сдано в эксплуатацию в общем 341,7 тысяч квадратных метров арендного и коммерческого жилья.

Имеет место недостижение многих индикаторов стратегических планов государственных органов.

28% индикаторов связано не с бюджетными средствами, а относятся к рейтингу глобальных индексов. Поэтому мы должны стремиться к улучшению этих показателей, поскольку они характеризуют межгосударственную конкуренцию.

Наряду с этим в процессе формирования проекта бюджета на трехлетний период в первую очередь планируется анализ стратегических направлений, индикаторов государственных органов. Только после этого будут доведены лимиты на одобренные стратегические направления.

Как было сказано ранее, в Министерстве национальной экономики создана рабочая группа. Данная группа также рассматривает эти вопросы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Уровень государственного долга, в том числе внешний долг субъектов квазигосударственного сектора, один из актуальных вопросов.

Государственный долг по отношению к ВВП составил 26%.

Если внутренний долг составил 66%, то на долю внешнего долга приходится 34%. Поэтому только 1/3 часть государственного долга подвержена изменениям обменных курсов валюты.

Дальнейшая политика финансирования дефицита бюджета будет также направлена на внутренние ресурсы.

Для эффективного управления государственным долгом будут приняты меры по диверсификации его инструментов. На бирже Международного финансового центра Астаны планируется выпуск исламских облигаций Сукук. Наряду с этим министерство совместно с Международным финансовым центром Астаны устанавливает связь с банком Euroclear. Эта работа позволит размещать наши ценные бумаги в тенге для международных инвесторов.

Кроме того, управление долга квазигосударственного сектора было взято Правительством под контроль законодательно.

Уважаемые депутаты!

Таковы основные показатели республиканского бюджета за 2017 год и пути решения важных вопросов, которые вы подняли.

При рассмотрении отчета во всех сферах экономики было озвучено более 300 вопросов и предложений. Мы стремились дать на них своевременные и исчерпывающие ответы.

Прошу поддержать отчет Правительства.

Спасибо за внимание!