Верховный суд оправдал незаконно осужденную продавщицу

Кассационной коллегией Верховного суда вынесены оправдательные приговоры по четырем уголовным делам.

Одно из этих дел рассмотрено по ходатайству осужденной А. Ситиной, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Осужденная устроилась продавцом в магазин по реализации строительных материалов. Трудовые отношения с хозяином магазина А. Ситина юридически не оформила. Была достигнута устная договоренность о ежемесячной оплате наличными в 60 тысяч тенге. В дальнейшем хозяин отказался выплачивать зарплату Ситиной за отработанный период, сославшись на временные трудности. Хозяин вел разговор на повышенных тонах.

Тогда Ситина самовольно взяла из кассы, где находилось 100 тысяч тенге, 60 тысяч и написала расписку, что взяла деньги в качестве заработной платы. В дальнейшем, оставив расписку и ключи от магазина, Ситина покинула рабочее место.

Ситина была привлечена к ответственности за хищение 60 тысяч тенге и осуждена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Кассационная коллегия не обнаружила в действиях осужденной состава уголовного правонарушения. Судебные акты были отменены с оправданием Ситиной по всем обвинениям.

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