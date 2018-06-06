Два сотрудника УВД Уральска задержаны за взятку

Они получили деньги в сумме 240 тысяч тенге.

Официальный представитель МВД Казахстана в ходе брифинга сообщил о задержании преступников в ряде регионов страны и отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Садубаев рассказал, что МВД проводится активная работа по борьбе с коррупцией в собственных рядах.

"Вчера в Уральске сотрудниками УСБ ДВД области задержаны два должностных лица УВД Уральска, которые угрожая привлечением к уголовной ответственности подозреваемому, получили деньги в сумме 240 тысяч тенге", - отметил официальный представитель.

Также стало известно, что расследование данного уголовного дела поручено наиболее опытному следователю.

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