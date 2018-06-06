В Шымкенте стартовал международный турнир Shymkent Challenger

В турнире принимают участие около 100 теннисистов из более 20 стран мира, среди которых члены сборной Казахстана Александр Недовесов, Тимур Хабибулин, Роман Хасанов и Денис Евсеев.

В Национальном теннисном центре города Шымкент стартовал международный турнир «Shymkent Challenger» с призовым фондом $50 000. Необходимо отметить, что турнир среди мужчин-профессионалов является вторым по величине турниром после Кубка Президента.

«Проведение международного турнира серии ATP Challenger, а именно в Шымкенте – очень важный этап в развитии тенниса в регионах. Для проведения данного турнира, мы прошли проверку, чтобы получить одобрение ATP (Ассоциации теннисистов профессионалов). Данный турнир собрал лучших теннисистов из разных стран мира. Если в прошлом году последний теннисист в основной сетке занимал 500 место в мировом рейтинге, то в 2018 году 254-ая ракетка мира» - отметил вице-президент ФТК Диас Доскараев на пресс-конференции.

В турнире принимают участие около 100 теннисистов из более 20 стран мира, среди которых члены сборной Казахстана Александр Недовесов, Тимур Хабибулин, Роман Хасанов и Денис Евсеев.

Напомним, что с 4 по 9 июня в Национальном теннисном центре проходит престижный международный турнир серии АТР Shymkent Challenger c призовым фондом $50 000. Финалисты и победители турнира определятся 8 июня (парный разряд) и 9 июня (одиночный разряд).