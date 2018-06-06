Назарбаев открыл заседание Совета иностранных инвесторов

С момента создания СИИ было проведено 30 пленарных заседаний под председательством главы государств.

В Астане под руководством главы государства Нурсултана Назарбаева началось 31-ое пленарное заседание Совета иностранных инвесторов (СИИ), сообщает МИА «Казинформ».

На повестке дня три вопроса. Первый - отчет об исполнении протокольных поручений 30-го пленарного заседания совета. Второй - рекомендации иностранной стороны совету по вопросам реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы. А также основной вопрос пленарного заседания - ускоренная модернизация.

Отметим, с момента создания СИИ было проведено 30 пленарных заседаний под председательством главы государства, на которых обсуждался широкий спектр вопросов, включая улучшение правового режима для иностранных инвестиций в стране, совершенствование судебной системы Казахстана, оптимизация системы налогообложения и привлечения иностранной рабочей силы, улучшение инвестиционного имиджа РК, энергия будущего, а также ряд других вопросов.

Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством Президента РК. Совет создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в РК.

В состав СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций.

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