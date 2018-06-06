Национальным Банком РК согласованы руководящие работники банков второго уровня
1. Ащеулов Р.С. - Член Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» (протокол №41/БВУ/Т от 05.05.2018г.);
2. Маханова Г.С. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «First Heartland Bank» (протокол №42/БВУ/Т от 05.05.2018г.);
3. Клебанов А.Я. - Член Совета директоров - Независимый директор АО «Банк Астаны» (протокол №43/БВУ/П от 11.05.2018г.);
4. Ли И.В. -Член Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол №44/БВУ/Т от 15.05.2018г.);
5. Андроникашвили Г - Председатель Правления АО «ForteBank» (протокол №45/БВУ/П от 15.05.2018г.);
6. Сысуев О.Н. - Член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» (протокол №46/БВУ/П от 15.05.2018г.);
7. Владимиров Р.В. - Член Правления - Управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» (протокол №47/БВУ/Т от 21.05.2018г.);
8. Чжо Хен Сынг - Член Правления АО «Шинхан Банк Казахстан» (протокол №48/БВУ/Т от 22.05.2018г.);
9. Дружинина Н.М. - Член Правления - заместитель Председателя Правления АО «Евразийский банк» (протокол №49/БВУ/Т от 22.05.2018г.);
10. Боданов А.Ж. - Член Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол №50/БВУ/П от 24.05.2018г.);
11. Аслан Ю.З. - Председатель Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» (протокол №51/БВУ/П от 24.05.2018г.);
12. Есмуканова А.К. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Банк «Bank RBK» (протокол №52/БВУ/П от 25.05.2018г.).
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