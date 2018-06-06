Министр здравоохранения прибыл в Алматинскую область оценить ситуацию с менингококковой инфекцией

В ходе объезда районных больниц руководитель управления здравоохранения Бауыржан Ыскак подробно проинформировал о проделанной работе.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе своего визита в Алматинскую область лично проконтролировал принимаемые врачами меры и навестил пациентов, госпитализированных с менингококковой инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар ознакомил Елжана Биртанова о ситуации в регионе и принятыми мерами по профилактике менингококковой инфекции. В ходе объезда они посетили больницы Талгарского и Енбекшиказахского районов.

Стоит отметить, в Талгарском районе учитывая эпидемиологическую ситуацию, по менингококковой инфекции развернуты дополнительные инфекционные койки. Аналогичная ситуация в Илийском и других центральных районных больницах, выделены дополнительные 10 коек в каждом учреждении здравоохранения.

В ходе объезда районных больниц руководитель управления здравоохранения Бауыржан Ыскак подробно проинформировал о проделанной работе.

- На сегодняшний день мы делаем все, чтобы остановить менингококковую инфекцию. Для профилактики скученности, задержки обслуживания больных с подозрением на менингококковую инфекцию дополнительно открыты врачебные посты в приемных отделениях Региональной инфекционной больницы Талдыкоргана и Каскеленской городской инфекционной больницы. К работе привлечены и психологи. По приглашению управления здравоохранения сейчас в области работает группа специалистов (взрослый и детский инфекционисты, эпидемиолог) Карагандинского государственного медицинского университета под руководством проректора Кошеровой Б.Н, - отметил Бауыржан Ыскак.

По словам заместителя акима области Жаксылыка Омара, принимаются все меры во избежание менингококковой инфекции.

- Все находится под контролем. Во всех медицинских организациях области проведены обучающие семинары по клинике, диагностике и лечению менингококковой инфекции. В медицинских организациях и постах скорой и неотложной помощи обеспечен необходимый запас лекарственных средств. Также проводятся разъяснительные работы с населением, - подчеркнул Жаксылык Омар.

Осмотрев учреждения здравоохранения, ЕлжанБиртанов посетил пациентов идущих на поправку в центральной районной больнице Енбекшиказахского района.

Он пожелал скорейшего выздоровления десятилетнему Камалу и одиннадцатилетнему Мустафе Мамаевым. Они госпитализированы с диагнозом менингококковой инфекции. В отношении братьев приняты оперативные меры лечения. По словам врачей дети чувствуют себя хорошо и идут на поправку, в конце недели будут выписаны из больницы.

Кроме этого, определены лица, контактировавшие с детьми. За всеми было установлено наблюдение и начато превентивное лечение.

ЕлжанБиртанов отметил, что удовлетворен работой ЦРБ Енбекшиказахского района.

-Опытных кадров подбираете на работу, благодаря чему есть положительные результаты. Здесь такие условия хорошие, когда я работал в 1994-1996 годах тогда вообще разруха была. Мы тогда мечтали о таких условиях для работы. Здорово, что вы так сделали единый приемный покой, реанимация которую сегодня я видел. Я когда с Америки приехал, подобное внедрял, без всякого приказа с министерства здравоохранения, - подчеркнул Елжан Биртанов.

Наряду с этим министр указал на недостатки в работе скорой помощи.

- При экстренных случаях важна каждая минута. Поэтому скорая помощь должна экстренно реагировать. Сколько машин на количество населения? Сколько звонков на количество населения? В 10 раз больше, чем в Европе. Элементарно, мы оттягиваем силы и средства. Мы должны подумать в первую очередь о тех, кто на грани жизни и смерти. Для них эта скорая помощь создана, а не для того, чтобы обслуживать население и бояться их жалоб. Разъяснять нужно правильно. Люди должны понимать, что скорая для скорых. Я смотрю стандарт скорой помощи, уже вышел приказ. До сих пор не привели в соответствие, - подытожил Елжан Биртанов.

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