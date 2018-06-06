Назначен аким Таскалинского района ЗКО

По согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом Таскалинского района в порядке ротации был назначен новый аким Таскалинского района. Им стал Алдияр Халелов, ранее занимавший пост акима Бурлинского района.

Нового главу района представил аким области Алтай Кульгинов, который ознакомил собравшийся актив района с биографией и трудовой деятельностью Алдияра Халелова.

Алдияр Сансызбаевич Халелов, 1958 года рождения, образование - высшее. В 1981 году закончил Джамбульский гидромелиоративно - строительный институт, по специальности - «Гидромелиорация; инженер-гидротехник».

С сентября 1981 года по сентябрь 1988 года старший инженер-гидротехник, председатель профкома Желаевское РСХО с.Трекино, Приурального района.

С сентября 1988 года по январь 1990 года секретарь парткома колхоза им. М.Маметовой Приурального района.

С января месяца 1990 года по декабрь месяц 1996 года председатель Трекинского сельского совета, глава Трекинской сельской администраций, аким Трекинского сельского округа.

С декабря 1996 года по август 1997 года - первый заместитель акима Приурального района.

С августа 1997 года по декабрь 2011 года заместитель акима Зеленовского района.

С декабря 2011 года по май 2016 года аким Чингирлауского района.

С мая 2016 года поработал в должности акима Бурлинского района.