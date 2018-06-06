Осторожно менингит! Почему нельзя заниматься самолечением

Врач призвал не пичкать своих детей и себя антибиотиками.

Рассылки в социальных сетях «рекомендуют» казахстанцам пройти поголовную антибиотикотерапию в целях профилактики менингита. Однако это бесполезное и опасное занятие, пишет Zakon.kz.

Психотерапевт и руководитель клиники лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова на своей странице в facebook призвала не пичкать своих детей и себя антибиотиками.

«Уважаемые родители не вздумайте пичкать своих детей и себя антибиотиками!!!

Не надо верить подобным рассылкам, это бред полный!

Антибиотики только ослабят иммунитет и вызовут устойчивость микроорганизмов к ним. Потом с этой устойчивостью, когда надо будет, антибиотики не помогут!

Антибиотики назначают только по показаниям контактным лицам и зараженным! То есть тем, кто вместе проживает с больными менингококком, или участвовал в реанимационным мероприятиях с непосредственным контактом типа дыхание рот-в-рот или рот-в-нос.

Если у вас в семье или среди коллег, с которыми сидите в одном кабинете не было заболевших менингитом, то антибиотики вам не нужны!!!

И по поводу прививок от менингококка. Прививку надо было делать до вспышки менингита. Она защитит только от определенного вида менингококка. На выработку иммунитета уйдет как минимум неделя, а то и 2. И на этот период иммунная система будет занята выработкой антител, а значит, немного ослабнет. Если вы уже "поймали" менингококка и не знаете об этом, то прививка ухудшит ваше состояние и ускорит процесс болезни с непредсказуемым исходом»

Специалист рекомендует соблюдать личную гигиену и избегать посещения людных мест.

Напоминаем, что при появлении первых симптомов, таких как повышение температуры тела, тошнота, рвота, появление сыпи, головной боли и светобоязнью вы должны незамедлительно вызвать неотложную помощь.

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