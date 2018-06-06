Назначен аким Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Сегодня, 4 июня, по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом Бурлинского района на должность акима района в порядке ротации назначен Алиев Санджар Жуматаевич.

Нового акима представил активу района глава региона Алтай Кульгинов, который принял участие на внеочередной сессии районного маслихата.

Санджар Жуматаевич Алиев, 1978 года рождения, образование - высшее. в 2000 г. окончил Казахский Государственный аграрный Университет (экономист-бухгалтер), в 2002 г. Университет Центральной Азии (юрист).

2001-2002 г.г. исполняющий обязанности главного специалиста, начальник отдела Департамента финансов и бюджетного планирование, ведущий специалист управления Сводного анализа индикативного и финансового планирования и финансов Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2002-2012 г.г. в органах Финансовой полиции, заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей.

С 2012 года эксперт, инспектор Отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2013 года работал в должности акима Таскалинского района.