О задержании преступников рассказал официальный представитель МВД

Так, сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области задержан находившийся в межгосударственном розыске соучастник убийства, совершенного в 2014 году на территории области.

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Саудабаев сообщил о задержании преступников в ряде регионов страны и отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции, передает Zakon.kz.

Так, сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области задержан находившийся в межгосударственном розыске соучастник убийства, совершенного в 2014 году на территории области.

В Алматы оперативными сотрудниками ДВД Карагандинской области задержан карагандинец, совершивший в апреле этого года разбойное нападение на обменный пункт с завладением денег в иностранной валюте на общую сумму порядка 6 млн. тенге.

В Шымкенте задержан местный житель, который при попытке завладеть деньгами в сумме 15 млн тенге у менеджера одного из городских ТОО, ранил ножом подоспевшего на помощь рабочего.

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