Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

О задержании преступников рассказал официальный представитель МВД

Так, сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области задержан находившийся в межгосударственном розыске соучастник убийства, совершенного в 2014 году на территории области.

Фото : mgorod.kz6 июня 2018, 11:37

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Саудабаев сообщил о задержании преступников в ряде регионов страны и отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции, передает Zakon.kz.

Так, сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области задержан находившийся в межгосударственном розыске соучастник убийства, совершенного в 2014 году на территории области.

В Алматы оперативными сотрудниками ДВД Карагандинской области задержан карагандинец, совершивший в апреле этого года разбойное нападение на обменный пункт с завладением денег в иностранной валюте на общую сумму порядка 6 млн. тенге.

В Шымкенте задержан местный житель, который при попытке завладеть деньгами в сумме 15 млн тенге у менеджера одного из городских ТОО, ранил ножом подоспевшего на помощь рабочего.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты