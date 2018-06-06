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Внесены изменения в НПА по вопросам введении ограничения и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования
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Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 мая 2018 года № 17-5-6/135 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования»
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В частности, в Приказ внесены следующие изменения:
в Приложении 1 «Ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными их частей и дериватов» утвержденного указанным приказом:
пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных ввести запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:
1) на реке Сырдария от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и на участках основных нерестилищ (Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский) водохранилище Шардара - с 1 апреля по 30 июня;
2) на акватории водохранилища Шардара - с 10 апреля по 20 мая;
3) на водоемах в пределах Южно-Казахстанской области и на реке Сырдария от водохранилища Шардара до административной границы с Кызылординской областью - с 15 апреля по 31 мая;
4) на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью - с 1 апреля по 30 мая;
5) на акватории Малого Аральского моря - с 1 мая по 10 июня;
6) на водоемах в пределах Кызылординской области - с 20 апреля по 10 июня;
7) на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы - с распалением льда до 10 июня.»;
примечание пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Примечание: в целях предотвращения гибели рыбы рыболовство допускается в нижнем бьефе Кокаральской плотины, в протоке соединяющей Малое Аральское море с Большим Аральским морем.»;
подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 15 апреля по 1 июня;»;
заголовок главы 8 изложен в следующей редакции:
«Ограничения и запреты по Жайык-Каспийскому бассейну и реки Кигач»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ввести запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня.»;
подпункт 3) пункта 26 изложен в следующей редакции:
«3) в предустьевом пространстве реки Жайык в пределах границ:
на западе - по прямой линии от точки 46°44'38.74" северной широты (далее ‒ с.ш.) 52°17'10.89" восточной долготы (далее ‒ в.д.) до точки 46°28'07.6" северной широты 52°16'08.6" восточной долготы;
на востоке - по прямой линии от точки 46°55'33.18" северной широты 50°48'53.29" восточной долготы до точки 46°43'40.36" северной широты 50°48'26.55" восточной долготы;
на юге - по прямой линии от точки 46°50'37.3" северной широты и далее (с.ш.) до точки 51°22'39.2" восточной долготы до точки 46°38'47.7" северной широты и 51°42'27.9" восточной долготы.»;
в Приложении 2 «Места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов (далее - места и сроки пользования):
1) на реке Сырдария от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и Шардаринском водохранилище на участках Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский - с 1 июля по 31 марта;
2) на акватории водохранилища Шардара - с 21 мая по 9 апреля;
3) на водоемах в пределах Южно-Казахстанской области и реке Сырдария от Шардаринского водохранилища до административной границы с Кызылординской областью - с 1 июня по 14 апреля;
4) на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью - с 31 мая по 31 марта;
5) на акватории Малого Аральского моря - с 11 июня по 30 апреля;
6) на водоемах в пределах Кызылординской области - с 11 июня по 19 апреля;
7) на Большом Аральском море, включая залив Тущебас, Чернышева, в пределах территории Республики Казахстан до государственной границы с Республикой Узбекистан для сбора и заготовки цист артемии - с 1 августа по 31 марта;
8) на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы - с 11 июня до распалением льда.»;
подпункт 2) пункта 2 изложен в следующей редакции:
«2) на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 2 июня по 14 апреля.»;
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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