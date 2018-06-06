Внесены изменения в НПА по вопросам введении ограничения и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования

В частности, в Приказ внесены следующие изменения: в Приложении 1 «Ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными их частей и дериватов» утвержденного указанным приказом: пункт 6 изложен в следующей редакции: «6. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных ввести запрет на рыболовство в следующих местах и сроки: 1) на реке Сырдария от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и на участках основных нерестилищ (Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский) водохранилище Шардара - с 1 апреля по 30 июня; 2) на акватории водохранилища Шардара - с 10 апреля по 20 мая; 3) на водоемах в пределах Южно-Казахстанской области и на реке Сырдария от водохранилища Шардара до административной границы с Кызылординской областью - с 15 апреля по 31 мая; 4) на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью - с 1 апреля по 30 мая; 5) на акватории Малого Аральского моря - с 1 мая по 10 июня; 6) на водоемах в пределах Кызылординской области - с 20 апреля по 10 июня; 7) на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы - с распалением льда до 10 июня.»; примечание пункта 8 изложить в следующей редакции: «Примечание: в целях предотвращения гибели рыбы рыболовство допускается в нижнем бьефе Кокаральской плотины, в протоке соединяющей Малое Аральское море с Большим Аральским морем.»; подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции: «2) на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 15 апреля по 1 июня;»; заголовок главы 8 изложен в следующей редакции: «Ограничения и запреты по Жайык-Каспийскому бассейну и реки Кигач»; пункт 24 изложить в следующей редакции: «24. Ввести запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня.»; подпункт 3) пункта 26 изложен в следующей редакции: «3) в предустьевом пространстве реки Жайык в пределах границ: на западе - по прямой линии от точки 46°44'38.74" северной широты (далее ‒ с.ш.) 52°17'10.89" восточной долготы (далее ‒ в.д.) до точки 46°28'07.6" северной широты 52°16'08.6" восточной долготы; на востоке - по прямой линии от точки 46°55'33.18" северной широты 50°48'53.29" восточной долготы до точки 46°43'40.36" северной широты 50°48'26.55" восточной долготы; на юге - по прямой линии от точки 46°50'37.3" северной широты и далее (с.ш.) до точки 51°22'39.2" восточной долготы до точки 46°38'47.7" северной широты и 51°42'27.9" восточной долготы.»; в Приложении 2 «Места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов»: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов (далее - места и сроки пользования): 1) на реке Сырдария от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и Шардаринском водохранилище на участках Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский - с 1 июля по 31 марта; 2) на акватории водохранилища Шардара - с 21 мая по 9 апреля; 3) на водоемах в пределах Южно-Казахстанской области и реке Сырдария от Шардаринского водохранилища до административной границы с Кызылординской областью - с 1 июня по 14 апреля; 4) на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью - с 31 мая по 31 марта; 5) на акватории Малого Аральского моря - с 11 июня по 30 апреля; 6) на водоемах в пределах Кызылординской области - с 11 июня по 19 апреля; 7) на Большом Аральском море, включая залив Тущебас, Чернышева, в пределах территории Республики Казахстан до государственной границы с Республикой Узбекистан для сбора и заготовки цист артемии - с 1 августа по 31 марта; 8) на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы - с 11 июня до распалением льда.»; подпункт 2) пункта 2 изложен в следующей редакции: «2) на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 2 июня по 14 апреля.»; Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.