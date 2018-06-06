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Конституционный совет РК рассмотрит конституционность привода к судебному исполнителю

 

В представлении суда поднимается вопрос о конституционности применения судебными исполнителями привода в исполнительном производстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.

Конституционным советом РК принято к производству представление Карагандинского областного суда о признании неконституционным пункта 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

В представлении суда поднимается вопрос о конституционности применения судебными исполнителями привода в исполнительном производстве.

Согласно оспариваемой судом норме закона, лица, уклоняющиеся от явки к судебному исполнителю, могут подвергаться приводу на основании постановления судебного исполнителя, санкционируемого судом.

О дате заседания Конституционного Совета по данному обращению суда будет сообщено дополнительно.

 

6 июня 2018, 11:46
Источник, интернет-ресурс: *Конституционного Совета РК

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