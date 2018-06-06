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Нацбанк утвердил правила продажи и выкупа банкнот и монет

Постановление вводится в действие с 11 июня 2018 года.

Фото : mln.kz6 июня 2018, 11:59

Национальный Банк принял постановление от 27 апреля 2018 года «Об утверждении правила продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан» в новой редакции, сообщает Zakon.kz.

В частности, постановление уточняет порядок установления цены продажи на коллекционные монеты из недрагоценных металлов, осуществление идентификации физических, юридических лиц (их представителей), приобретающих или сдающих для выкупа инвестиционные или коллекционные монеты на сумму свыше 2 миллиона тенге, а также их проверку.

Постановление вводится в действие с 11 июня 2018 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Нацбанка в разделе «нормативная правовая база».


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