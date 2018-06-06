Одобрены перечни стандартов к техрегламентам ЕАЭС на нефть и специализированную пищевую продукцию

Обновленный перечень стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» одобрен Консультативным комитетом под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерия Корешкова. Документ направлен на рассмотрение Коллегии ЕЭК и может быть принят в ближайшее время.

Выполнение этих стандартов участниками единого рынка Союза позволит унифицировать методы испытаний специализированной пищевой продукции для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин, продуктов для диетического лечебного и диетического профилактического питания в целях контроля безопасности такой продукции. К диетическим лечебным продуктам относится специализированная продукция с определенной пищевой и энергетической ценностью, обладающая такими физическими и органолептическими свойствами, которые позволяют использовать ее при лечебных диетах. Пищевая продукция диетического профилактического питания предназначена для коррекции в организме человека углеводов, жиров, белков, витаминов и других компонентов обмена веществ.

В перечень включены 241 стандарт и аттестованные методики исследований (испытаний) на определение показателей содержания биотехнологических и пробиотических микроорганизмов в отдельных видах специализированной пищевой продукции, показателей микробиологической безопасности и физико-химических показателей отдельных видов специализированной пищевой продукции. Среди них - 155 межгосударственных стандартов, четыре национальных стандарта Республики Армения, 21 государственный стандарт Республики Беларусь, девять национальных стандартов Республики Казахстан, 38 национальных стандартов Российской Федерации и 14 методик со сроком применения до 1 января 2021 года.

Также члены Консультативного комитета одобрили и направили на рассмотрение Коллегии ЕЭК два документа, обеспечивающих реализацию техрегламента ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», который вступает в силу с 1 июля 2019 года. Это перечень стандартов к техрегламенту, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, содержащий 14 межгосударственных стандартов, один государственный стандарт Республики Беларусь, 13 национальных стандартов Республики Казахстан, шесть национальных стандартов Российской Федерации. А также программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», которая предполагает пересмотр до 2021 года восьми межгосударственных документов. Эти стандарты обеспечат соблюдение техрегламента, определяющего требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собирается доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

Одобрена программа к техрегламенту Союза «О требованиях к минеральным удобрениям», предусматривающая разработку до 2019 года межгосударственного стандарта и пересмотр шести межгосударственных стандартов. Такое же решение принято в отношении программы к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», в которой речь идет о разработке 32 межгосударственных стандартов, в том числе девяти - на основе европейских стандартов ЕN. Кроме того, Коллегия ЕЭК рассмотрит изменения в программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: предусматривается разработка 14 межгосударственных стандартов, в том числе восьми - на основе международных стандартов ISO и одного межгосударственного стандарта - на основе европейского стандарта ЕN. Принятие Коллегией ЕЭК всех перечней стандартов поможет предпринимателям выполнить требования каждого из названных техрегламентов Союза. Это означает, что будет соблюден надлежащий уровень безопасности товаров, продаваемых на союзном рынке, а производители получат возможность использовать новые технологии, материалы и методы их испытаний.

Одобрен перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке соответствия техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к минеральным удобрениям». Перечень ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности и предусмотрен Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 года.

Консультативный комитет также одобрил проект решения Коллегии ЕЭК «Об утверждении правил реализации общего процесса обеспечения обмена сведениями в области обеспечения единства измерений». Реализация общего процесса позволит улучшить информационное взаимодействие стран ЕАЭС при проведении ими согласованной политики в области обеспечения единства измерений. Установление такого взаимодействия в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС сделает общедоступными актуальные и достоверные сведения в этой области с учетом требований законодательства государств-членов.

Справка

Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер создан Решением Коллегии ЕЭК от 18 сентября 2012 года № 161. Является органом, обеспечивающим проведение консультаций с представителями государств ЕАЭС и выработку предложений в сфере технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.​