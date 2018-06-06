В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» утверждены: 1) стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» согласно приложению 1 к приказу; 2) стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» согласно приложению 2 к приказу; 3) стандарт оценки «Базы оценки и типы стоимости» согласно приложению 3 к приказу; 4) стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов» согласно приложению 4 к приказу; 5) стандарт оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе» согласно приложению 5 к приказу; 6) стандарт оценки «Оценка финансовых инструментов» согласно приложению 6 к приказу. К стандартам оценочной деятельности относятся стандарты оценки и стандарты палаты оценщиков. Стандарты оценки разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области оценочной деятельности. Стандарт оценки, затрагивающий сферу, регулирование которой входит в компетенцию иного государственного органа, подлежит согласованию с уполномоченным органом в соответствующей сфере Приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.