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Утверждены стандарты оценки
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 «Об утверждении стандартов оценки» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» утверждены:
1) стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества» согласно приложению 1 к приказу;
2) стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» согласно приложению 2 к приказу;
3) стандарт оценки «Базы оценки и типы стоимости» согласно приложению 3 к приказу;
4) стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов» согласно приложению 4 к приказу;
5) стандарт оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе» согласно приложению 5 к приказу;
6) стандарт оценки «Оценка финансовых инструментов» согласно приложению 6 к приказу.
К стандартам оценочной деятельности относятся стандарты оценки и стандарты палаты оценщиков.
Стандарты оценки разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области оценочной деятельности.
Стандарт оценки, затрагивающий сферу, регулирование которой входит в компетенцию иного государственного органа, подлежит согласованию с уполномоченным органом в соответствующей сфере
Приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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