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Врачи рассказали о состоянии парня, получившего удар током в Алматы

Молодой человек переведен в обычную палату.

Фото : ГТРК Южный Урал6 июня 2018, 12:01

Состояние 23-летнего парня, которого ударило током при ремонте светофора на улице Алматы, улучшилось. Он переведен в обычную палату, сообщили в Центральной клинической больнице города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он пробыл в реанимации один день. После всех лечебных процедур состояние пострадавшего нормализовалась, он переведен в отделение травматологии. У него остались ушибы после падения. До конца недели его могут уже выписать домой», - сообщили в больнице.

Напомним, 1 июня 23-летний парень чинил светофор в районе улиц Абая и Манаса. После проезда троллейбуса работника коммунальных служб сильно ударило током. Пострадавший попал в реанимацию Центральной городской клинической больницы. С начала года это уже четвертый случай в Алматы. От удара тока в середине мая во время дождя пострадали три человека.


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