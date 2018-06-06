Мырзахметов включен в совет иностранных инвесторов

Президент представил новых членов совета иностранных инвесторов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новых членов совета иностранных инвесторов, сообщает МИА «Казинформ».

«Я представляю вам новых членов совета, которые заменили своих коллег в связи с кадровыми изменениями. Это Нил Даффин, президент корпорации «Эксон Мобил Продакшн компани», Бельянинов Андрей Юрьевич, председатель правления Евразийского банка развития, Марко Мариотти, президент компании «Филип Моррис Интернейшнэл» по региону Восточной Европы, Шигеру Ямозоэ, председатель компании «Марубени Корпорэйшн», - сказал глава государства на 31 пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

«В состав совета также включен с казахстанской стороны председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, есть и другие заявки на членство в совете, они будут рассмотрены в установленном нами порядке», - добавил Президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!