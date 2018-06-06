Болезнь отступает: в Алматы за трое суток новых случаев заражения менингитом не выявлено
Борьбу с менингитом под личный контроль взял министр здравоохранения.
За последние трое суток в Алматы не выявлено новых случаев заражения менингококковой инфекцией. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.
"В стране зарегистрировано 59 случаев менингита, за сутки +1 новый случай. За последние трое суток в Алматы новых случаев обнаружения заболевания менингитом не выявлено", - сказал министр.
В Казахстане с начала 2018 года от менингококковой инфекции умерли 13 человек, 6 из которых в Алматы.
Борьбу с менингитом под личный контроль взял министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Министр выехал в Алматы для оценки эффективности проводимых мероприятий по борьбе с менингококковой инфекцией.
В Южной столице он провел ряд незапланированных проверок. В ходе которых был выявлен ряд проблем в административной деятельности и оказании скорой медицинской помощи.
Биртанов получил руководителям больниц во всех экстренных случаях оказывать прием и консультацию пациентов на постоянной основе.
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