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Болезнь отступает: в Алматы за трое суток новых случаев заражения менингитом не выявлено

Борьбу с менингитом под личный контроль взял министр здравоохранения.

Фото : zakon.kz6 июня 2018, 12:16

За последние трое суток в Алматы не выявлено новых случаев заражения менингококковой инфекцией. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

"В стране зарегистрировано 59 случаев менингита, за сутки +1 новый случай. За последние трое суток в Алматы новых случаев обнаружения заболевания менингитом не выявлено", - сказал министр.

В Казахстане с начала 2018 года от менингококковой инфекции умерли 13 человек, 6 из которых в Алматы.

Борьбу с менингитом под личный контроль взял министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Министр выехал в Алматы для оценки эффективности проводимых мероприятий по борьбе с менингококковой инфекцией.

В Южной столице он провел ряд незапланированных проверок. В ходе которых был выявлен ряд проблем в административной деятельности и оказании скорой медицинской помощи.

Биртанов получил руководителям больниц во всех экстренных случаях оказывать прием и консультацию пациентов на постоянной основе.

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