В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов.

Формирование системы управления рисками в Фонде или ДНПФ осуществляется в целях соответствия деятельности Фонда и ДНПФ требованиям по корпоративному управлению, функционированию информационных систем и систем управленческой информации.

Задачами формирования системы управления рисками являются:

1) своевременное выявление рисков и угроз;

2) повышение качества оценки максимально допустимых значений показателей рисков;

3) развитие альтернативных механизмов контроля рисков;

4) обеспечение принятия своевременных мер по минимизации и управлению рисками;

5) вовлечение отдельных структурных подразделений Фонда или ДНПФ, включая подразделение по управлению рисками, в процесс мониторинга и оценки рисков, а также повышение ответственности работников Фонда или ДНПФ в области управления рисками.

Система управления рисками Фонда включает следующие основные элементы: идентификация риска, измерение риска, оценка риска, контроль риска и мониторинг риска и охватывает следующие направления деятельности Фонда:

1) организация, проведение и администрирование процесса привлечения вкладчиков (получателей пенсионных выплат) и ведения учета пенсионных накоплений;

2) аудит программного-технического обеспечения, используемого в процессе деятельности Фонда;

3) разработка и утверждение внутренних документов в соответствии с Требованиями к внутренним документам согласно приложению 3 к Правилам;

4) определение порядка организации работы с вкладчиками (получателями пенсионных выплат) и учет их пенсионных накоплений, включающего:

процедуры, обеспечивающие достоверность учета и своевременность открытия индивидуальных пенсионных счетов и поступления средств на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей пенсионных выплат), выплат и переводов пенсионных накоплений;

процедуры, гарантирующие рассмотрение по существу в установленный срок жалоб и обращений вкладчиков (получателей пенсионных выплат);

процедуры, гарантирующие своевременность осуществления переводов и выплат пенсионных накоплений вкладчиков (получателей пенсионных выплат);

процедуры по оказанию безвозмездных консультационных услуг вкладчикам (получателям пенсионных выплат), а также лицам, намеренным заключить договор о пенсионном обеспечении с Фондом, по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

процедуры, обеспечивающие соответствие учета пенсионных и собственных активов требованиям законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

порядок осуществления проверки правильности начисления комиссионного вознаграждения;

процедуры по контролю за организацией в Фонде деятельности по заключению договоров о пенсионном обеспечении с вкладчиками (получателями пенсионных выплат);

процедуры по контролю за деятельностью работников Фонда, на которых возложены функции по оказанию консультационных услуг вкладчикам (получателям пенсионных выплат), а также лицам, намеренным заключить договор о пенсионном обеспечении с Фондом, по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы;

5) создание организационно-функциональной структуры управления Фонда;

6) взаимодействие Фонда с уполномоченным органом;

7) сбор, ввод, хранение и распространение информации по пенсионным активам и накоплениям;

8) установление лимитов на допустимый размер рисков.

Система управления рисками Фонда включает требования к организации системы информационного обмена согласно приложению 4 к Правилам, а также требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками, согласно приложению 5 к Правилам.

ДНПФ в процессе формирования системы управления рисками руководствуется подпунктами 1), 2), 3), 4), 7) и частью второй настоящего пункта.

Функциями подразделения по управлению рисками Фонда или ДНПФ являются:

1) разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления рисками;

2) мониторинг и оценка уровня рисков, в том числе на основе информации, получаемой от других структурных подразделений;

3) разработка предложений по установлению лимитов на допустимый размер рисков;

4) разработка планов по минимизации и контролю рисков;

5) формирование и предоставление отчетности и иной информации по управлению рисками совету директоров и правлению Фонда или ДНПФ;

6) функции, определенные политикой Фонда по управлению рисками и другими внутренними документами Фонда или ДНПФ.

Подразделение по управлению рисками Фонда или ДНПФ незамедлительно уведомляет совет директоров Фонда или ДНПФ о случаях злоупотреблений, противоправных действиях работников Фонда или ДНПФ и об иных случаях, повлекших нарушения законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и рынке ценных бумаг и (или) нарушения допустимого уровня риска Фонда или ДНПФ.

Оценка адекватности и эффективности системы управления рисками проводится службой внутреннего аудита в соответствии с годовым планом внутреннего аудита.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.