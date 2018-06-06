Проблемы эксплуатации установок пожарной автоматики

Проверка работоспособности систем обеспечения пожарной безопасности представляет собой комплекс действий:

· по определению фактических значений параметров работоспособности систем,

· по их сопоставлению с требованиями соответствующих нормативов.

Основа этого определения — понятие работоспособности, которое используется во многих действующих нормативно-правовых актах и трактуется как способность объекта выполнять требуемые функции.

В отличие от рабочего состояния, работоспособное не обязательно подразумевает использование объекта в данный момент времени по назначению, а лишь констатирует такую потенциальную возможность. Термин «работоспособность» по своему объему значительно шире, чем, например, исправное состояние, ведь исправность обуславливается лишь соответствием всех требований производственной документации.

В случае неработоспособности система неспособна выполнять одну или более установленных назначением функций. Это может быть обусловлено как внутренними особенностями системы, так и не качественностью ее профилактического технического обслуживания. Отсюда, техническое обслуживание — это комплекс работ для поддержания объекта обслуживания в работоспособном и исправном состояниях.

Учитывая то, что термины «техническое обслуживание» и «проверка работоспособности» никогда официально тождественными не считались, до сих пор, владельцы зданий, при заключении договоров на техническое обслуживание систем противопожарной автоматики подразумевают, что проверка работоспособности, и техническое обслуживание выполняется фактически одним и тем же исполнителем.

В тоже время, требования ряда технических регламентов, а именно «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», однозначно указывают на то, что наличие договора на проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики со специализированной организацией не снимает ответственность с руководителя объекта за выполнение требований настоящего Технического регламента, а именно, поддержание систем у устройств противопожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии.

Для квалифицированной эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии систем и установок пожарной автоматики на объекте приказом руководителя назначается следующий персонал:

1) лицо, ответственное за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики;

2) специалисты, прошедшие обучение, для выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики (при отсутствии договора со специализированной организацией);

3) оперативный (дежурный) персонал для контроля состояния систем и установок пожарной автоматики, а также вызова противопожарной службы в случае возникновения пожара.

И наверно, самое актуальное требование на сегодняшний день:

«Обслуживающий персонал объекта или Исполнитель обязаны знать устройство и принцип работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте, знать и выполнять требования настоящего Технического регламента, правил, инструкций по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию»

Именно этот человеческий фактор, в значительной степени влияет на работоспособность систем противопожарной автоматики, даже при квалифицированном техническом обслуживании.

Тейковцев Александр

Руководитель сектора ТСБ

ОПКБиДД «Калкан»