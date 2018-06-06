По внесению поправок

По результатам работы над проектом Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в Мажилисе Парламента у адвокатского сообщества складывается ощущение, что депутаты Мажилиса хотели усовершенствовать законопроект в пользу адвокатуры в гораздо большем объеме, чем это получилось в итоге.

Мы видим, что депутаты готовы проявлять инициативу и принимать на себя ответственность за законодательные решения. Но такая готовность сталкивается с рядом препятствий.

Продолжается практика направления поправок депутатов на заключения Правительству для сглаживания разногласий.

В соответствии с Регламентом Мажилиса Парламента Республики Казахстан головной комитет направляет в Правительство внесенные поправки для представления заключения только в случае, если поправка к проекту закона предусматривает сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов. Практически все внесенные депутатами поправки по проекту закона не предусматривали сокращения или увеличения государственных расходов, в связи, с чем направление поправок в Правительство и дача заключения по ним даны в нарушение Регламента Мажилиса, что представляет собой несоблюдение законотворческой процедуры.

В результате депутаты становятся заложниками этих заключений при рассмотрении внесенных ими поправок. В итоге часть, несомненно, прогрессивных поправок не смогла преодолеть возражения правительства, была снята или отклонена.

Другое несоответствие Регламенту Мажилиса проявилось при рассмотрении на заседании комитета поправок, которые не были предметом обсуждения на рабочей группе. Такие поправки были внесены в проект на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе депутатами, причем ими были в некоторой степени скорректированы полезные и нужные поправки, внесенные депутатами.

Регламент Мажилиса устанавливает, что комитет готовит заключение по проекту, которое заслушивается на пленарном заседании Палаты во втором чтении. В ходе второго чтения могут быть только поправки, внесенные во время рассмотрения законопроекта в письменном виде.

Таким образом, принятие решений здесь отнесено к полномочиям палаты при голосовании по законопроекту.

Такие несоответствия процедуре грозят свести на нет продуктивную работу и обсуждение в ходе рабочей группы.

Ануар Тугел

Председатель Республиканской коллегии адвокатов