В ЗКО продолжается методичная борьба

с лицами, которые уклоняются от уплаты штрафов

Для решения данной проблемы представители суда при содействии органов прокуратуры, государственных доходов и местной полицейской службы организовали «месячник» по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов и привлечения их к административной ответственности по статье 669 КоАП РК.

В соответствии со статьей 893 КоАП РК штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати суток со дня вступления постановления в законную силу.

Согласно части 4 статьи 894 и абзаца 2 части 1 статьи 895 КоАП РК постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям в области налогообложения исполняется органами государственных доходов в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

Подпунктом 61 пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса от 25.12.2017 г. определено, что налоговой задолженностью является сумма недоимки, а также неуплаченные суммы пеней и штрафов.

При взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях в области налогообложения органами государственных доходов применяются способы обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания задолженности.

Согласно статьи 116 Налогового Кодекса исполнение налогового обязательства налогоплательщика, не выполненного в установленные сроки, может обеспечиваться следующими способами:

1) приостановлением расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента);

2) приостановлением расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента);

3) ограничением в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента)

Также согласно пункта 3 статьи 121 Налогового Кодекса принудительное взыскание налоговой задолженности производится в следующем порядке:

1) за счет денег, находящихся на банковских счетах;

2) со счетов дебиторов;

3) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества;

4) в виде принудительного выпуска объявленных акций.

Департамент государственных доходов по ЗКО формирует базу данных должников по административным штрафам, в которой собираются сведения о должниках, не оплативших штрафы в добровольном порядке. Кроме того, из базы данных Департамента юстиции ЗКО выгружаются данные о злостных неплательщиках, на которых по решению суда наложены ограничения на выезд за рубеж, выдачу лицензий и разрешений. Узнать о том, состоит ли гражданин на этом учете, можно на сайте Комитета правовой статистики и специальным учетам.

Здесь же можно получить информацию о наличии задолженности по административному штрафу и в режиме реального времени оплатить.

Для этого необходимо зайти в раздел «Информационный сервис», выбрать окно «Узнай о своих штрафах», заполнить свои персональные данные, ИИН и номер удостоверения личности. При наличии в отношении Вас в централизованной базе данных сведений о такой задолженности они отобразятся на экране. Кликнув на окно «оплатить», перейти на платежный шлюз портала электронного Правительства и совершить оплату с платежной карты банка второго уровня.

ДГД по ЗКО