В ЮКО завершился областной отборочный этап конкурса «MEN QAZAQPYN»

В состав жюри вошли писатель Мархабат Байгут, директор телеканала «Ońtústik» Бауыржан Бердимуратов, кюйши-композитор Нурсат Бейсекожаев, певец-термеши Жакып Спатаев.

В Южно-Казахстанской области завершился областной отборочный этап мега-проекта «MEN QAZAQPYN», проходивший в районах и городах с 17-29 мая. В конкурсе, прошедшем в областной филармонии имени Ш.Калдаякова приняли участие 73 мастеров искусства, которые показали свое творчество в таких жанрах, как кюй и традиционные песни передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Отметим, что в состав жюри вошли писатель Мархабат Байгут, директор телеканала «Ońtústik» Бауыржан Бердимуратов, кюйши-композитор Нурсат Бейсекожаев, певец-термеши Жакып Спатаев. Члены жюри уделяли особое внимание профессионализму, квалификации, сценическому поведению и одежде исполнителей.

По итогам конкурса отобраны три мастера искусства, которые защитят честь региона на международном мега-проекте. Среди них Оразали Жанабаев, прошедший областной отборочный тур в жанре исполнения традиционных песен, а в жанре терме – Руслан Ахимбеков из Отырарского района, в жанре кюй бурных аплодисментов удостоился уроженец Мактааральского района Шынгыс Исаев. Победители областного отборочного этапа конкурса будут защищать честь региона на проекте «MEN QAZAQPYN» телеканала «QAZAQSTAN».

Стоит отметить, что победителей конкурса республиканского масштаба наградят в номинациях «Лучший исполнитель традиционных песен», «Лучший исполнитель терме» и «Лучший исполнитель кюя».

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