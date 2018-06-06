Поправки в законодательство в сфере интеллектуальной собственности рассмотрели в Комитете Сената

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента рассмотрен во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», передает Zakon.kz.

Как отмечается, целями законопроекта являются дальнейшее совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, упрощение процедуры регистрации ее объектов, устранение правовых пробелов, а также исключение норм, создающих административные барьеры в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов.

Документом вводится институт компенсации вместо возмещения ущерба при нарушении прав на товарные знаки. Предлагается определять размер устанавливаемой судом компенсации, которую правообладатель вправе требовать взамен возмещения ущерба в случаях нарушения его прав, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных товаров.

Вводится новая норма об обязательном опубликовании заявок на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию.

Документ передан на рассмотрение Палаты.