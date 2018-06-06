Назарбаев: Ошибок и недоработок у нас достаточно

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил иностранных инвесторов за вклад в развитие экономики страны, сообщает МИА «Казинформ».

«Я хочу сердечно всех приветствовать и поблагодарить за то, что вы сегодня с нами участвуете на 31 пленарном заседании совета. В непростые годы было обретение нашей независимости, через кризис развала Советского союза, юго-восточный кризис, финансовый кризис 2007 года. Казахстан ни в один год не допустил рецессии, благодаря резервам, которые у него были, благодаря тому, что мы принимали решения. Но проблем хватает, ошибок и недоработок у нас достаточно», - сказал глава государства на 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

По его словам, индекс инвестиций извне в стране выше, чем во многих других государствах.

«Самое главное, могу сказать, что по инвестициям на одного жителя Казахстан имеет цифру выше, чем в среднем по миру, и в 2 раза выше, чем в развивающихся странах. Благодаря этому Казахстан сегодня развивается, мы имеем новые наши программы. Мы проделали огромную работу, и спасибо всем вам», - поблагодарил Н. Назарбаев.

Президент отметил, что Казахстану в трудные годы очень помогали советы инвесторов.

«Вы в трудные годы нам подсказывали, мы следовали вашим советам и вместе принимали решения по борьбе с коррупцией, с плохой работой чиновничества, исправляя наше законодательство. Без вас это было бы трудно сделать - огромный опыт ваш сослужил нам огромную службу. Совет является важной площадкой для обсуждения самых важных вопросов экономики страны, члены совета, которые представляют крупные мировые компании, безусловно, внесли свой вклад в нашу работу, в улучшение бизнес-климата, и в целом развития экономики. Хочу выразить благодарность всем вам - нашим партнерам за все эти годы совместной работы», - заключил глава государства.