Биртанов поблагодарил медперсонал детской инфекционной больницы Алматы

Министр здравоохранения лично проверил, как оказывается помощь маленьким пациентам, и остался доволен увиденным.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов нанес визит в детскую инфекционную больницу Алматы, где лично изучил текущую ситуацию с менингитом и меры по оказанию помощи пациентам, передает Zakon.kz.

В первую очередь, высокому гостю продемонстрировали только, что подготовленный временный корпус для приема больных, подготовленный в соседней больнице. Он оборудован процедурным кабинетом и рассчитан на 30 койкомест. Но, как заверил главрач больницы Ержан Сералин, при необходимости его можно сделать еще больше. Но пока такой нужды нет.

В итоге, теперь в детской инфекционной больнице создано 11 приемных и плюс этот временный пункт. Для этого даже убрали секцию забора, чтобы облегчить доступ медперсонала и возможных пациентов. Врачи расположенной рядом инфекционной больницы сюда будут привлекаться по необходимости. Также министр дал указание ректору алматинского мединститута выделить несколько профессоров-инфекционистов с кафедр вуза, которые тоже будут работать по графику, помогая медперсоналу больницы.

«Но сейчас особой нагрузки нет, и больница работает в штатном режиме. То есть в целом ситуация в части госпитализации нормальная. Если в детской инфекционной больнице было 180 мест, то сейчас сделали 190. И по факту сегодня 20 коек свободных», – отметил Е. Сералин.

На вопрос министра о ситуации в целом, главврач сообщил, что обычно в день обращается 170 – 220 человек, а в сезон 300 – 350. То есть в два раза больше. За прошедшие сутки было госпитализировано 68 детей, то есть 14% от всех обратившихся. В основной массе это ОРВИ, энтеровирусная инфекция, кишечные инфекции. С менингитом госпитализирован только 1 ребенок.

«У него носительство и признаки назофарингита, но признаков менингита не было. Сейчас он находиться в отделении. А с прошлого понедельника 34 ребенка было. Из них 14 госпитализировали в отделение. Но не с менингококковой инфекцией, а с гнойным и серозным менингитом. То есть это другие формы заболевания. А вообще сейчас у нас именно с менингококковой инфекцией находятся 7 пациентов, а с другими формами менингита 48 детей лежат», – доложил Е. Сералин.

Всего же, по его словам, с начала года, именно с менингококковой инфекцией поступило 13 детей. В реанимации сейчас находятся 3 больных, но это те, что поступили раньше. В последнее время тяжелых больных не поступало. В целом же отмечается небольшое повышение серозного менингита. Но это тоже ожидаемо, и ежегодно происходит в осенне-весенний период

Также министр посетил различные отделения больницы, зашел в палату к детям больным менингитом и поинтересовался их состоянием. Также он расспросил врачей хватает ли медикаментов и других необходимых медсредств, как складываеттися сотрудничество с кафедрами мединститута, выслушал пожелания медиков.

Так врач детской инфекционной больницы Натальи Кулик, просила дополнительно включить в протокол некоторые обезболивающие препараты, которые пока там не прописаны. Министр пообещал обязательно учесть ее пожелание и принять соответствующие меры. В целом же глава минздрава осмотром остался доволен и даже поблагодарил медперсонал больницы за их работу.

«Спасибо Вам. Хорошо поработали. Немного сложно, наверное было, нагрузка и сейчас есть, но сейчас такое время. Люди все быстро узнают и немножко напрягаются сами и нас напрягают. Но хочу пожелать терпения вам. Спасибо!», – сказал министр.

Владимир Демидов

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