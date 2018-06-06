Как выглядит «самая сексуальная бабушка в мире», которой всего 36 лет

Многие женщины, став бабушками, немного смущаются своего нового статуса и нередко просят внуков называть их по имени, а вот жительница Болтона Кэрри Хилтон, наоборот, акцентирует на нем всеобщее внимание.

Помните 47-летнюю австралийку Джину Стюарт, которая принимала участие в конкурсе Miss Maxim-2018 и удивила всех не только своей великолепной формой, но и тем, что является бабушкой? Вызов ей решила бросить жительница Англии.

Многие женщины, став бабушками, немного смущаются своего нового статуса и нередко просят внуков называть их по имени, а вот жительница Болтона Кэрри Хилтон, наоборот, акцентирует на нем всеобщее внимание. А между тем ей всего лишь 36!

В январе этого года ее 18-летняя дочь (которую Кэрри родила в семнадцать) впервые стала мамой. «Самая сексуальная бабушка в мире» публикует в Инстаграме весьма провокационные снимки — то она позирует в одном лишь латексном боди, а то и вовсе без него. Кэрри не скрывает, что является постоянной посетительницей кабинета пластического хирурга — за последние пять лет она потратила около 13 000 фунтов стерлингов (более миллиона рублей) на увеличение груди, уколы ботокса и другие бьюти-процедуры. То есть она начала их делать, когда ей был всего 31 год…

На вопрос, что она думает о 47-летней Джине Стюарт, о которой не так давно писали все мировые СМИ, Кэрри Хилтон заявила: «Она хорошо выглядит для своего возраста, но я сомневаюсь, что Джина ограничилась лишь увеличением груди».

Источник: Woman.ru

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