Новый порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных в РК

Фискальные данные являются основным источником сведений по обороту наличных денежных средств в государстве и одним из ключевых средств противодействия теневой экономики.

На сегодняшний день, по городу Алматы зарегистрировано 30 826 ККМ с онлайн, что составляет 23,0% от общего количества зарегистрированных ККМ.

В чем преимущества применения ККМ с онлайн:

В первую очередь, предприниматель может контролировать свой бизнес, в том числе в других городах, не выходя из дома. Через личный кабинет, можно владеть полной информацией по работе с ККМ, начиная с самого первого чека и первого Z-отчета. В случае возврата суммы для ККМ онлайн нет необходимости обращаться в налоговые органы для составления акта, так как информация передается автоматически на сервер. ККМ онлайн не пломбируется в отличии от обычной версии.

С 01.01.2019 года лица, осуществляющие деятельность рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков будут обязаны применять ККМ онлайн.

Для прохождения процедуры перехода на новый порядок ККМ необходимо:

1. Приобрести ККМ с ФПД в Центре технического обслуживания;

2. С портала ВЕБ-РЕСУРСА ОФД - www.oofd.kz скачать, распечатать, подписать и заверить печатью договор с ОФД;

3. Подать заявку и получить регистрационную карту ККМ в органах государственных доходов по месту осуществления деятельности;

4. После регистрации ККМ, необходимо на портале получить и авторизовать ККМ ID и токен.

За несвоевременную постановку на регистрационный учет ККМ онлайн в органах государственных доходов, согласно части 1 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК) предусмотрено административное взыскание, виде предупреждения .

Частью 2 статьи 284 КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания , влекут штраф.

А также за получением дополнительной информации Вы можете обратиться по месту осуществления деятельности в районные управления государственных доходов по городу Алматы: Ауэзовский - 8 (727) 303-25-64; Бостандыкский - 8 (727) 275-06-57; Жетысуский - 8 (727) 279-34-11; Алмалинский - 8 (727) 267-69-16; Турксибский - 8 (727) 221-58-53; Медеуский - 8 (727) 267-69-96; Алатауский - 8 (727) 299-84-37, Наурызбайский - 8 (708) 972-01-03 (09).