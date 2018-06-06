В международной конференции приняли участие ученые, преподаватели и студенты из Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и России.

В Атырау прошла международная конференция, посвященная переходу на латинскую графику передает Zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

На международной научно-практической конференции «Переход казахского алфавита на латинский алфавит: развитие государственного языка в контексте глобализации» в Атырау приняли участие ученые, преподаватели и студенты из Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и России.

Основной целью конференции, организованной АГУ им Х. Досмухамедова совместно с акиматом Атырауской области, являлось обсуждение вопросов перехода казахского алфавита на латинскую графику, развитие государственного языка в контексте глобализации и цифровизации.

Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Куат Борашев выступил с подробным докладом, рассказал обо всех тонкостях проводимой работы.

-На данный момент определен алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Следующим шагом является план поэтапного перехода к 2025 году. Мы также планируем утвердить концепцию алфавита в конце июня и представить его в Национальную комиссию в сентябре. Затем начнется постепенный учебно-методический переход на латинскую графику, - рассказал Куат Борашев.

Принявший участие в конференции аким Атырауской области Нурлан Ногаев пожелал филологам и языковедам удачи в предстоящей работе.

-Переход на латинскую графику, имеет важное значение для каждого из нас, это по истине историческое событие. Сегодняшнее мероприятие направлено на обмен мнениями ученых, разделение теоретических и практических вопросов этой важной темы. Переход на латинский алфавит – окажет большое влияние на наш государственный язык – а именно, скажется положительно на развитии казахского языка, сделает его языком современной науки и техники. Я убежден, что решения, принятые по актуальным вопросам, обсуждаемым на конференции, будут эффективными,- подчеркнул Нурлан Ногаев.

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