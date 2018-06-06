Преимущества применения контрольно-кассовых машин онлайн разъяснили в ДГД Алматы

На сегодняшний день по городу Алматы зарегистрировано 30 826 ККМ с онлайн, что составляет 23% от общего количества зарегистрированных ККМ.

Главное преимущество применения ККМ онлайн в том, что предприниматель может контролировать свой бизнес, в том числе в других городах, не выходя из дома, пояснили в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

Как отметили в департамент, через личный кабинет можно владеть полной информацией по работе с ККМ, начиная с самого первого чека и первого Z-отчета. В случае возврата суммы для ККМ онлайн нет необходимости обращаться в налоговые органы для составления акта, так как информация передается автома¬тически на сервер. ККМ онлайн не пломбируется в отличии от обычной версии.

На сегодняшний день по городу Алматы зарегистрировано 30 826 ККМ с онлайн, что составляет 23% от общего количества зарегистрированных ККМ.

При этом в ДГД напомнили, что с 1 января 2019 года лица, осуществляющие деятельность рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на открытых торговых рынках будут обязаны применять ККМ онлайн.

Для прохождения процедуры перехода на новый порядок ККМ необходимо:

- приобрести ККМ с ФПД в Центре технического обслуживания;

- с портала веб-ресурса - www.oofd.kz скачать, распечатать, подписать и заверить печатью договор с ОФД;

- подать заявку и получить регистрационную карту ККМ в органах государственных доходов по месту осуществления деятельности;

- после регистрации ККМ, необходимо на портале получить и авторизовать ККМ ID и токен.

«За несвоевременную постановку на регистрационный учет ККМ онлайн в органах государственных доходов, согласно части 1 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РК) предусмотрено административное взыскание, виде предупреждения, подчеркнули в налоговом ведомстве. - Частью 2 статьи 284 КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф».

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