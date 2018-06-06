Об изменениях таможенного законодательства и НПА в части классификации товаров

Новые полномочия ЕЭК

ДГД по г. Алматы информирует о том, что ссогласно пункту 2 статьи 43 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» Решения о классификации отдельных видов товаров принимаются в виде решений Комиссии.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 января 2018 года приняла ряд решений в области таможенного администрирования, технического регулирования, торговой политики и развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

В частности, приняты поправки в решение Комиссии от 2 декабря 2013 года № 284, позволяющие ЕЭК по собственной инициативе классифицировать отдельные виды товаров в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Ранее Комиссия классифицировала товары только после обращения уполномоченного национального органа государства «пятерки».

Внесение изменений связано с тем, что новое таможенное законодательство предоставило Комиссии полномочия по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в случае выявления различий в правоприменительной практике стран ЕАЭС. Для принятия решения о классификации ЕЭК будет запрашивать у таможенных органов документы, которые они должны будут представить по электронной почте или на бумажном носителе не позднее 30 календарных дней с даты регистрации запроса в таможенном органе. По результатам рассмотрения документов проект решения Комиссии о классификации будет направлен таможенными органами стран Союза. На согласование решения также отводится 30 календарных дней.

ДГД по г. Алматы информирует о Решениях о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, принятые Комиссией в 2018 году.

3 МАРТА

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию судового дизельного двигателя

Судовой дизельный двигатель, предназначенный для вращения ротора электрогенераторной установки, электрическая энергия которой используется как для обеспечения жизнедеятельности судна, так и для обеспечения электродвигателей, приводящих в движение судно, классифицируется в товарной субпозиции 8408 90 ТН ВЭД ЕАЭС.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 января 2018 года № 15).

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию одноразовых женских гигиенических прокладок, одноразовых гигиенических вкладышей для бюстгальтера и одноразовых подгузников для взрослых

Одноразовые женские гигиенические прокладки, состоящие из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, в которых абсорбирующий слой, придающий изделию основное свойство - сбор и удержание жидкости, состоит из распушенной целлюлозы с добавлением химических волокон или без них и химического влагопоглощающего материала (суперабсорбента), классифицируется в товарной подсубпозиции 9619 00 710 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Одноразовые гигиенические вкладыши для бюстгальтера, используемые в качестве прокладок для бюстгальтера, состоящие из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, в которых абсорбирующий слой, придающий изделию основное свойство - сбор и удержание жидкости, состоит из распушенной целлюлозы с добавлением химических волокон или без них и химического влагопоглощающего материала (суперабсорбента), классифицируется в товарной подсубпозиции 9619 00 790 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Одноразовые подгузники для взрослых, состоящие из нескольких слоев, изготовленных из различных материалов, в которых абсорбирующий слой, придающий изделию основное свойство - сбор и удержание жидкости, состоит из распушенной целлюлозы с добавлением химических волокон или без них и химического влагопоглощающего материала (суперабсорбента), классифицируется в товарной подсубпозиции 9619 00 890 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 января 2018 года № 19).

4 АПРЕЛЯ

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию виброплиты

Виброплита, представляющая собой несамоходную машину, управляемую рядом идущим оператором, предназначенную для трамбования и уплотнения грунта, асфальтового покрытия, мощения улиц, состоящую из основных компонентов (моторной рамы, рабочей плиты, вибратора, двигателя (электрического или внутреннего сгорания), рукоятки управления) и дополнительных (опциональных) компонентов (центробежной муфты, водяного бака, транспортных колес, панели управления на рукоятке управления, амортизирующего резинового коврика), классифицируется в субпозиции 8430 61 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2018 года № 31).

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию рассольных сыров

Рассольные сыры, изготовленные из молока и (или) продуктов, полученных из молока, без замещения его натуральных компонентов другими веществами, по технологиям производства, не предусматривающим созревания, результатом которых является получение сыров со сформированными физическими, химическими и органолептическими показателями, свойственными конкретным наименованиям молодых (свежих) рассольных сыров, классифицируются в субпозиции 0406 10 ТН ВЭД ЕАЭС.

Рассольные сыры, изготовленные из молока и (или) продуктов, полученных из молока, без замещения его натуральных компонентов другими веществами, по технологиям производства, предусматривающим созревание, результатом которых является получение сыров со сформированными физическими, химическими и органолептическими показателями, свойственными конкретным наименованиям зрелых рассольных сыров, классифицируются в субпозиции 0406 90 ТН ВЭД ЕАЭС

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2018 года № 32).

14 АПРЕЛЯ

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию центраторов

Жесткие и пружинные центраторы, изготовленные из черных металлов, являющиеся опорно-центрирующими элементами обсадной колонны, применяемыми при креплении нефтяных и газовых скважин для снижения сил трения при спуске обсадной колонны, центрирования обсадной колонны при цементировании ствола скважины, классифицируются в товарной позиции 7326 ТН ВЭД ЕАЭС.

Буровые центраторы, являющиеся опорно-центрирующими устройствами, применяемыми при бурении нефтяных и газовых скважин для центрирования нижней части бурильной колонны и забойного двигателя, стабилизации или изменения направления ствола скважины, устанавливаемые на корпусе забойного двигателя или на утяжеленных бурильных трубах, классифицируются в субпозиции 8431 43 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 марта 2018 года № 38).

6 МАЯ

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждается перечень товаров, в отношении которых таможенными органами принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03 апреля 2018 года № 45).

27 МАЯ

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, разъясняющее классификацию препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей

Препараты, содержащие в качестве активного действующего вещества бромгексина гидрохлорид или амброксола гидрохлорид, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи, применяемые для лечения заболеваний дыхательных путей, классифицируются в товарной субпозиции 3004 90 000 ТН ВЭД ЕАЭС.

Препараты, содержащие смесь экстрактов лекарственных растений или смесь измельченных частей лекарственных растений, но не содержащие алкалоиды или их производные, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи, применяемые для лечения заболеваний дыхательных путей, классифицируются в субпозиции 3004 90 000 ТН ВЭД ЕАЭС.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 года № 63).

Расширяется перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов компонентов двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов

Ввоз в ЕАЭС гидравлических центральных вертикальных амортизаторов для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги осуществляется с применением нового кода 8607 19 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 27 мая 2018 года по 30 июня 2020 года включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Ввоз в ЕАЭС части тормозных устройств для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги, осуществляется с применением нового кода 8607 21 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 27 мая 2018 года по 30 июня 2020 года включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Ввоз в ЕАЭС панели управления тормозной магистралью, клещевого механизма, тормозного контроллера, контейнера тормозного оборудования, тормозной накладки, противоюзного устройства для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги, осуществляется с применением нового кода 8607 21 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости. Однако с 27.05.2018 по 30.06.2020 включительно применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Кроме этого, подсубпозиции 8607 19 900 0, 8607 21 100 0 и 8607 21 900 0 исключаются из ТН ВЭД ЕАЭС и вместо них начинают применяться подсубпозиции 8607 19 900 9, 8607 21 100 9 и 8607 21 900 9 соответственно.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 года № 59; Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 года № 3).

3 ИЮНЯ

Вступило в силу решение Коллегии ЕЭК, которым утверждена форма предварительного решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а также порядок ее заполнения в виде документа на бумажном носителе

Указанное решение вступает в силу по истечении 120 календарных дней с даты его официального опубликования в соответствии с изменениями, внесенными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.18 г. № 78

При заполнении формы применяются справочники и классификаторы, входящие в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС, а также справочники и классификаторы, используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие применению в соответствии с законодательством государств-членов.

Предварительное решение оформляется в двух экземплярах, один из которых предназначен для таможенного органа государства - члена ЕАЭС, принявшего предварительное решение.

Структура и формат предварительного решения в виде электронного документа устанавливаются в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС, если принятие предварительного решения в виде электронного документа предусмотрено его законодательством.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 года № 58).

Отдел классификации товаров

Управления тарифного регулирования

ДГД по г. Алматы