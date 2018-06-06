В КАП МВД дали пояснения по штрафам за нарушения ПДД, зафиксированные камерами

Согласно КоАП, порядок осуществления производства по предписаниям о необходимости уплаты штрафа полностью регламентирован.

Комитет административной полиции МВД РК дал разъяснения по поводу привлечения к ответственности за нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами, передает Zakon.kz.

«В последнее время в СМИ и социальных сетях участились различного рода публикации касательно применения новых норм КОАП, связанных со штрафами за нарушения ПДД, зафиксированными камерами, а также советы водителям "как не платить штраф" и т.п., тем самым вводят в заблуждение участников дорожного движения. В этой связи, в целях исключения неправильного понимания норм КОАП Комитет административной полиции разъясняет порядок и особенности административного производства по нарушениям, зафиксированным сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме», - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно КоАП, порядок осуществления производства по предписаниям о необходимости уплаты штрафа полностью регламентирован.

Так, при фиксации административного правонарушения сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения привлекаются владельцы транспортных средств.

Владельцами транспортных средств признаются физические лица, владеющие транспортным средством на праве собственности, а также физические лица, которым транспортные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, переданы во временное владение и пользование.

Под сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушений, прошедшие метрологическую поверку, фото-, видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время совершения правонарушения, вид, марку, государственный регистрационный номерной знак, а также скорость и направление движения транспортного средства.

В случаях, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, штраф оформляется в виде предписания о необходимости уплаты штрафа. При этом протокол об административном правонарушении не составляется.

Далее владельцу ТС будет предоставлен срок для добровольной оплаты штрафа (30 суток), после чего, в случае неиспользования такого права, материалы будут направлены органами внутренних дел в региональные палаты судебных исполнителей для принудительного взыскания.

В КАП также отметили, что по указанным нарушениям водитель имеет право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от полной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца.

В случае, если владелец ТС в течение 15 суток с момента получения предписания не обратился в ОВД с заявлением о том, что на момент фиксации правонарушения его транспортным средством управляло другое лицо, то такое предписание считается рассмотренным по существу и вступает в законную силу по истечении 10 суток.

Таким образом, если владелец обратится с заявлением в ОВД после срока рассмотрения и вступления в законную силу предписания о необходимости уплаты штрафа, то должностное лицо (орган), вынесшее предписание, неправомочно принимать решение по его пересмотру.

«Соответственно, производство по предписанию о необходимости уплаты штрафа прекращаться не будет, так как вопросы пересмотра, вступивших в законную силу предписаний о необходимости уплаты штрафа относятся к компетенции суда, - пояснили в комитете. - В случае, если собственник транспортного средства обратился с таким заявлением в ОВД до вступления предписания в законную силу, и в ходе проверки будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент фиксации правонарушения, то он будет освобожден от административной ответственности за правонарушение, совершенное с участием его транспортного средства».

При этом к ответственности будет привлечено установленное лицо, которое непосредственно управляло ТС на момент совершения правонарушения.

Если же в ходе проверки лицо не будет установлено, а также факты, указанные заявителем, не найдут своего подтверждения, то нести ответственность за данное нарушение будет собственник транспортного средства.

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