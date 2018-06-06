В Японии изобрели летающий зонт
Предположительно зонтики будут стоить $275.
Фото : rbc.ru6 июня 2018, 15:13
Японская компания Asahi Power Services разработала зонт-беспилотник, который способен парить над своим владельцем, сообщает РБК со ссылкой на NHK.
Отмечается, что компанией разработаны два прототипа устройства, они снабжены камерами распознавания владельца и могут защитить его от непогоды во время ходьбы.
По данным Daily Mail, вес зонта составит около 5 кг и способен работать без перерыва 20 минут. Впоследствии дизайнеры надеются уменьшить вес зонта до 1 кг и увеличить время полета от одного часа и более. Однако продолжительность полета будет зависеть от погодных условий.
В настоящее время компания ведет разработку третьей модели устройства. На рынок данные зонтики, предположительно, выйдут через два года и будут стоить $275.
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