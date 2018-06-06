В Алматы благодаря подворовому обходу спасено двое тяжелобольных менингитом

Для выявления инфекции на ранней стадии участковые врачи на постоянной основе проводят поквартирный обход детей и беременных женщин, а также в местах массового скопления людей, крупных ТРЦ, мечетях, вокзалах и аэропорту.

С первых дней заболеваемости менингитом по поручению акима Алматы приняты конкретные меры, об этом в ответ на запрос корреспондента Zakon.kz сообщили в управлении здравоохранения города Алматы.

В ходе обхода выявлено двое больных с тяжелыми случаями, которые экстренно направлены в реанимацию, благодаря чему их жизни были спасены. Количество больных, направленных в поликлиники и больницы с симптомами менингита исчисляется десятками. К родным и близким, кто уже контактировал с больными, приняли профилактические меры.Во избежание дальнейшего распространения инфекции во всех детских садах, школах, колледжах и вузах города были установлены медицинские посты, с учащимися проведена разъяснительная работа и розданы памятки.

Как сообщили медики, 15 мая на базе Управления здравоохранения был создан оперативный штаб совместно с Департаментом охраны общественного здоровья. Городской Call-центр 300-01-03, работающий с 2016 года был усилен врачами-эпидимиологами. Кроме того, медикам дополнительно выделили 10 бригад скорой медицинской помощи. Поликлиники переведены на усиленный режим, работают с 8 утра до 20.00 часов, включая выходные дни. На входе установлены раздельные фильтры для детей и взрослых.

Также в ведомстве пояснили, что Алматы располагает достаточным фондом на 520 мест для экстренной госпитализации больных с подозрением на менингит. Дополнительно в детской клинической больнице №2 и в Центре детской неотложной помощи перепрофилировали отделения еще на 44 койки. Вместе с тем, как отмечают медики, ситуация в городе стабилизируется, новых случаев заражения менингитом не зафиксировано.

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