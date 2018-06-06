О чем говорил Назарбаев на заседании совета иностранных инвесторов

Президент Казахстана принял участие в 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе заседания были обсуждены вопросы цифровой трансформации, применения новых технологий, а также перспективы дальнейшего экономического роста.

Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на результатах работы Совета иностранных инвесторов, направленной на улучшение бизнес-климата в Казахстане и поддержку национальной экономики.

Заслушав доклады участников пленарного заседания, глава государства рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по обеспечению стабильности национальной экономики в условиях глобальных вызовов.

«Сегодня мы являемся свидетелями и участниками стремительных глобальных перемен и связанных с ними трудностей. Для их преодоления год назад я поставил задачу Третьей модернизации. Обеспечивается макроэкономическая стабильность, улучшается бизнес климат», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил ряд направлений работы в рамках дальнейшей модернизации и повышения конкурентоспособности страны.

«Первое. Это - улучшение регуляторной среды. Вступили в действие новые Кодекс о недрах и недропользовании, Налоговый и Таможенный кодексы. Принят пакет законодательных поправок по вопросам регулирования предпринимательства. По всем направлениям имплементируются стандарты ОЭСР», - заявил глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить обеспечению верховенства права и повышению качества государственного управления.

«Второе. Это - диверсификация экономики и внедрение новых технологий. В рамках индустриализации по стране введено более 1200 новых предприятий. Осуществляются инвестиционная и экспортная стратегии», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, глава государства указал на важность реализации крупных проектов с транснациональными корпорациями, развития аграрной науки, трансферта технологий, поддержки высоких темпов роста в строительной отрасли.

В качестве третьего приоритетного направления Президент Казахстана отметил необходимость модернизации инфраструктуры.

«Мы формируем Евразийский мультимодальный транзитно-транспортный хаб. Реализуемая инфраструктурная программа «Нурлы жол» направлена на усиление евразийской интеграции и сопряжение с инициативой Китая «Один пояс, один путь». 5 июля состоится презентация Международного финансового центра «Астана». МФЦА должен стать ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и хабом для всего Центрально-Азиатского региона», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подробно остановился на процессе цифровизации отраслей экономики в регионах и в масштабах страны.

«Четвертое. Это - цифровизация. Мы запустили госпрограмму «Цифровой Казахстан». Цифровые технологии нужно внедрять на предприятиях наших базовых отраслей, АПК, транспорте и других сферах», - подчеркнул Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев отметил необходимость дальнейшего развития человеческого капитала, подчеркнув важность трансформации системы образования.

«Пятое. Это- развитие человеческого капитала. Система образования должна трансформироваться с учетом модернизации экономики и цифровизации. В этой связи предлагаю темой очередного заседания определить «Развитие человеческого капитала»«, - резюмировал глава государства.

В завершение выступления Президент Казахстана отметил важность совместной эффективной работы в целях модернизации экономики Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также поручил Правительству рассмотреть и учесть все рекомендации рабочих групп Совета иностранных инвесторов и предложения спикеров, озвученные в ходе сегодняшнего заседания.