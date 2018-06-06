Закрыто одно из уголовных дел в отношении водителя BMW, повздорившего с полицейским

Еще одно уголовное дело изучает прокуратура.

Прекращено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти" в отношении мужчины, поскандалившего с сотрудником полиции из-за того, что тот хотел отправить его BMW на штрафстоянку, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, в отношении гражданина Ф. было зарегистрировано два уголовных дела: по факту мошенничества и по факту оскорбления представителя власти.

Относительно мошенничества речь идет о том, что после инцидента в полицию Алматы обратился гражданин Кыргызстана, который заявил, что фигурировавший на видео автомобиль BMW принадлежит ему. Ф. купил его по генеральной доверенности, обязавшись оплатить частями, но не выплатил всю сумму. По данному факту в отношении Ф. было зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.

"Уголовное дело в настоящее время находится на изучении в прокуратуре Медеуского района", - сообщили в ДВД Алматы.

Второе уголовное дело по ст.378 ч.1 УК РК (оскорбление представителя власти) было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

В начале 2018 года общественный резонанс получила история с водителем BMW X5, который остановился в неположенном месте и был уличен в этом сотрудником полиции. Процесс оформления нарушения перерос в скандал с нецензурными выражениями от обеих сторон. Позже выяснилось, что история появления немецкой иномарки в Казахстане весьма темная, а у ее водителя богатое прошлое в плане нарушений ПДД. После инцидента гражданин Ф. был подвергнут административному аресту на 5 суток за мелкое хулиганство, а сотруднику полиции объявили выговор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!