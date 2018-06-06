В Павлодарской области продолжаются республиканские учения "Дабыл-2018"

Ожидается прибытие двух самолетов со сводными отрядами Восточно-Казахстанской области.

Очередной площадкой для проведения командно-штабных учений стал второй по величине город области – Экибастуз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Согласно легенде учений, для усиления охраны общественного порядка в город были переброшены дополнительные силы из других регионов Казахстана.

Ожидается прибытие двух самолетов со сводными отрядами Восточно-Казахстанской области. Из Семея на трех вертолетах «МИ-8» прибыли дополнительные силы Вооруженных Сил Республики Казахстан. Также ожидается самолет Из Костаная с командующим пограничной службой и десантно-штурмовой заставой пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

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