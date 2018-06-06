QazaqGeography: Северный Арал может быть восстановлен

Соленость Аральского водоема варьируется от 3,5 промилле до 130 промилле. При этом соленость Северного Арала в некоторых местах почти в 10 раз меньше, чем в Южном Арале – ученый.

Северный Арал может быть восстановлен. Для этого необходимо осуществить проект по увеличению высоты плотины и наполнению воды в этом водоеме. Ученые дают положительные прогнозы по этому проекту, и, если его реализовать экологическая ситуация в регионе улучшиться. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций сообщила менеджер отдела коммуникаций и PR QazaqGeography Джамиля Аязбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

К таким выводам она пришла по результатам экспедиции Казахстанского национального географического сообщества QazaqGeography на Северный и Южный Арал. Целью экспедиции было изучение гидрохимического состояния водоемов Южного и Северного Арала; освещение проблем региона; актуализация данных для развития туристического потенциала Приаралья; а также сбор фото и видео материала.

«С нескольких точек Южного и Северного Арала были отобраны пробы воды и измерены гидролого-гидрохимические параметры для изучения современного состояния водоемов Аральского моря», - сказал менеджер отдела международных и научных проектов QazaqGeography Нуржан Алгашов.

По результатам экспедиции собраны данные о биоразнообразии планктоновых сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды, что позволит выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала. Полный результат исследований будет известен после того, как ученные гидробиологи Назарбаев Университета проведут комплексные исследования.

«Предварительные данные говорят о том, что соленость Аральского водоема варьируется от 3,5 промилле до 130 промилле. При этом соленость Северного Арала в некоторых местах почти в 10 раз меньше, чем в Южном Арале. Так, 130 промилле, зафиксированные в Южном Арале, в среднем в четыре раза выше средней солености Мирового океана», - сказал младший научный сотрудник Лаборатории биофотоники и имиджинга National Laboratory Astana АОО «Назарбаев Университета» Айдын Абилкас.

Экспедиция QazaqGeography на Арал стала второй по счету с 2016 года, когда команда ученых Назарбаев Университета в составе экспедиции Казахстанского национального географического общества изучила гидробиологическое состояние воды в нескольких частях Северного Арала. Тогда ученые зафиксировали тенденцию к снижению средней солености Северного Арала, что позволило сделать предварительный вывод о том, что экологическая ситуация в Северном Арале улучшается. В 2018 году, совместно с учеными-гидробиологами Назарбаев Университета, в спектр исследования войдет и Южный Арал.

Татьяна Ковалева, Астана

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