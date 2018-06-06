Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,06, EURKZT_TOD = 390,50, RUBKZT_TOD = 5,3539, CNYKZT_TOM = 51,9500, USDKZT_0_001 = +6,6342 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,9107 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 24 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,06 тенге за доллар США при объеме торгов 45 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 390,50 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3539 тенге за рубль при объеме торгов 46 800 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,9500 тенге за юань при объеме торгов 50 тыс. юаней;

- по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,83 тенге за доллар (+0,92 тенге), суммарный объем торгов - 101 800 тыс. USD (-28 900 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3539 тенге за рубль (+0,0074 тенге), суммарный объем торгов - 46 800 тыс. рублей (+18 800 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,6342 % годовых при объеме торгов 59 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,9107 % годовых при объеме торгов 388 800 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.