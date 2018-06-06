QazaqGeography назвали три главные проблемы Приаральского региона

Проблема региона – нехватка или недостаточное качество питьевой воды в населенных пунктах, песчаные и соляные бури - Алгашов.

Сотрудники Казахстанского национального географического общества QazaqGeography озвучили основные проблемы Приаральского региона. О них они рассказали во время брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Экспедиция проходила с 10 по 29 мая. Путь исследователей составил порядка 7000 км пути.

«Проблема региона – нехватка или недостаточное качество питьевой воды в населенных пунктах, песчаные и соляные бури. В один из дней мы попали в такую бурю, и на самом деле это очень неприятная вещь, когда помимо песка в воздухе поднимается соль» - сказал менеджер отдела международных и научных проектов QazaqGeography Нуржан Алгашов.

Он также обратил внимание, что возле Кокаральской дамбы до сих пор не восстановлен рыбоотвод.

«Как вы знаете, есть Кокаральская дамба, которая выполняет свою функцию по сохранению Северного Арала, но там образовалась другая проблема. Мелкая рыба, которая восстанавливается в Северном Арале, она постепенно уходит на другую часть Кокаральской плотины (в пески), скапливается там в огромных масштабах и погибает», - сказал он.

По данным QazaqGeography, рыбоотвод существовал и работал ранее, но теперь, он то ли разрешен, то ли просто не функционирует.

«Поэтому, попадая на ту сторону, рыба погибает, а если бы она могла перейти или ее перенесли в Северную часть Аральского моря, она бы принесла больше пользы экосистеме Арала», - добавил он.

Общая проблема региона, по его мнению, это качество автомобильных дорог. Он назвал три наиболее сложных участка: от границы Казахстана с Узбекистаном до города Бейнеу; из города Бейнеу до поселка Бозой; и участок в Костанайской и Актюбинской области.

Татьяна Ковалева, Астана

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