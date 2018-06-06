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Чем занимается осужденная казахстанка в китайской тюрьме

Она обучает китайцев английскому языку.

Фото : today.kz6 июня 2018, 16:43

Казахстанка Акжаркын Турлыбай, осужденная в Китае за контрабанду наркотиков, учит китайцев английскому языку в СИЗО, сообщает Sputnik Казахстан.

Сотрудник посольства Казахстана в Китае навестил Турлыбай 22 мая. Он не получил от девушки жалоб на состояние здоровья, условия содержания, питание и по другим вопросам.

"Она чувствует себя нормально. За время нахождения в учреждении она хорошо овладела китайским языком и обучает китайцев английскому языку. Занимается физкультурой. Консульские сотрудники посольства постоянно поддерживают контакты с ней, оказывают необходимую помощь в обеспечении защиты, передают по ее просьбе книги и переводят деньги (на счет учреждения) для приобретения средств личного пользования", — говорится в сообщении министерства иностранных дел Казахстана.

Казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу. У нее в чемодане обнаружили 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 6 мая 2016 года Апелляционный суд Гуандунского суда КНР отменил решение суда первой инстанции по уголовному делу в отношении Акжаркын, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Дата слушания еще не известна.


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