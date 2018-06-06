В чем важность предстоящего визита Назарбаева в КНР

Почему отношения Казахстана и Китая так зависят от отношений Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина? Чего уже удалось достигнуть и что еще предстоит решить лидерам двух стран?

В ближайшие дни состоится визит Нурсултана Назарбаева в Китай. Визит приурочен к саммиту глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который в этом году пройдет в приморском городе Циндао.

Визиты подобного уровня в современных казахстанско-китайских отношениях принято относить к ключевым событиям двустороннего взаимодействия, что, в общем и целом, вполне оправдано. Дело здесь не каком-то высоком пафосе или дипломатической риторике, а в специфике сложившихся реалий.

Роль личностей в истории

Во-первых, суть в том, что и Казахстан, и Китай – государства, где огромную роль и во внутренней, и во внешней политике играет непосредственно личность и воля их лидеров. В современном Китае, надо заметить, эта тенденция с каждым годом проявляется все отчетливей. Поэтому сферы, к развитию которых двух руководители стран прикладывают особые усилия, получают серьезный стимул к успешному развитию.

Казахстан сегодня – очевидный лидер по объемам и темпам сотрудничества с Китаем не только среди стран Центральной Азии, но и в масштабах всего постсоветского пространства. Причем, практически во всех областях, за исключением, пожалуй, туризма. Во многом, этого удалось достичь благодаря целенаправленной работе «сверху» и установлению доверительных отношений на самом высоком уровне.

Необходимо признать, что Нурсултан Назарбаев действительно очень грамотно и тонко работает на «китайском направлении». Среди недавних маркеров успешности такой работы – его февральское интервью ведущему китайскому каналу CCTV, в ходе которого, помимо прочего, прозвучало на весь Китай поздравление с китайским Новым годом, или Праздником весны.

Интервью, с одной стороны, показало прекрасное владение политической риторикой современного Китая и настрой на конструктивный диалог, с другой, – отличную работу казахстанской дипломатии, так как описание реальных достижений двустороннего сотрудничества действительно звучало очень достойно.

«Я очень близко знаком с Председателем Си Цзиньпином, мы ежегодно встречаемся, обмениваемся мнениями, и очень горжусь тем, что у нас есть такое доверие и такие отношения, которые помогают обеим странам спокойно жить», - подчеркнул в интервью CCTV Назарбаев.

В этом же ключе характеризует сложившиеся отношения и китайский лидер Си Цзиньпин. Так, отвечая на поздравления с переизбранием на пост Председателя КНР, Си пишет: «Я придаю особое значение развитию двусторонних связей, дорожу нашими продуктивными контактами и глубокой дружбой».

В итоге, пока получается, что встречи на высшем уровне – это не столько протокольные мероприятия, сколько залог конструктивного и доверительного сотрудничества двух стран. С одной стороны, такая зависимость от уровня доверия и совпадения взглядов двух человек делает двустороннее сотрудничество более уязвимым, с другой – результаты пока впечатляют.

Низкому старту – высокая поддержка

Во-вторых, надо признать, что казахстанско-китайские отношения имеют пока что довольно короткую историю и старт взяли в 1992 году практически «с нуля». Ситуация осложнялась глубокой пропастью в языковом и культурном аспектах, непонимании специфики законодательства и делопроизводства, закрытостью рынков, коррумпированностью ряда структур.

В таких условиях, сами предприниматели или производители (неважно, товаров или услуг) без поддержки сверху мало что могут сделать. «Челночный бизнес» и покупка месторождений, которые более 10 лет исчерпывали двустороннее экономическое сотрудничество, – яркий показатель.

Пока две страны не наладили контакты во всех интересных друг другу сферах, не проработали механизмы, законодательство, логистику и прочие нюансы, целенаправленная поддержка на самом высшем уровне остается жизненно важной. И флагман здесь именно государственные визиты.

С 2012 года, когда Си Цзиньпин занял пост руководителя КНР, до текущего момента главы РК и КНР встретились уже 17 раз, на уровне глав правительств прошло 8 встреч. И это не говоря о крайне масштабной работе на уровне МИД в целом, и казахстанского посольства в КНР в частности, - здесь работа ведется непрерывно.

За это время отношения, уже вышедшие на политическом уровне в плоскость стратегического партнерства, серьезно модифицировались практически во всех направлениях. Кардинально изменилась структура экономического сотрудничества, транспортные проекты уже сегодня показывают впечатляющие результаты, расширяется культурно-гуманитарная сфера взаимодействия. Уровень узнаваемости Казахстана в Китае за последние 5 лет стал несравнимо выше и это тоже, во многом, эффект работы «наверху».

Что еще мы можем сделать?

Итак, двустороннее сотрудничество развивается очень неплохими темпами: это касается и количественных и качественных показателей. По данным за январь-ноябрь 2017 года, доля КНР в товарообороте РК составила 13,6%. Рост составил в денежном выражении почти 30%, и в первом квартале текущего года эта динамика сохраняется.

При этом на Китай приходится 12% экспорта и 16,1% импорта Казахстана. Только за прошедший год Казахстан экспортировал в Китай почти 7 млн тонн продукции на $5,8 млрд, в денежном выражении это на 36,6% больше, чем годом ранее. Импорт, в свою очередь, достиг $4,7 млрд, что превышает показатель 2016 года на 27,9%.

Тем не менее, существует и ряд направлений, где требуется помощь и контроль «сверху». Здесь можно выделить: продвижение доступа казахстанских предпринимателей на китайские рынки, в первую очередь, это касается сельхозпродукции. Также в числе приоритетов инвестиционное сотрудничество, транзитные проекты и защита прав граждан своих государств.

Кузница и немного житница

Из продукции сельского хозяйства в десятку основных наименований казахстанского экспорта входит пока только пшеница и меслин, занимая 9-ю строчку. Основное внимание Китай сейчас уделяет даже не нефти и газу, а металлам. Среди ключевых экспортных позиций - рафинированная медь и необработанные сплавы, радиоактивные элементы и изотопы, а также медные руды и концентраты.

Тем не менее, экспорт продукции казахстанского агропромышленного комплекса в КНР в последние годы без преувеличения переживает период подъема, уже сегодня он превысил импорт.

Так, по данным комитета госдоходов Министерства финансов РК, за 2017 год товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Китаем составил $345,0 млн, увеличившись на 32% по сравнению с 2016 годом. При этом экспорт составил $180,5 млн и увеличился на 34,3%.

Минсельхоз отмечает, что за 2017 году более чем в 2,5 раза увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур. Помимо этого, к настоящему моменту рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и лошадей, а также пшеницы, отрубей и соевых бобов.

Тем не менее, процесс согласования по каждой товарной позиции происходит очень медленно и с большим количеством ограничений. В текущем году планируется согласовать ветеринарные требования к говядине, крупному и мелкому рогатому скоту для убоя, одногорбым верблюдам. Процесс этот – особенно в отношении говядины – длится уже несколько лет, и хотелось бы верить, что на волне положительной динамики этот год будет успешным.

Что касается растениеводства, что здесь на подходе согласование фитосанитарных требований к ячменю, кукурузе, льну, фасоли, гороху, сафлору и семенам бахчевых культур.

О желании выйти на китайский рынок говорят и казахстанские производители яиц. Так, Ассоциация яичных производителей Казахстана в марте текущего года заявила, что сегодня у казахстанских птицефабрик собирается около 300-400 млн яиц излишков, которые легко можно поставлять в китайский Синьцзян. Сейчас, по словам производителей, казахстанские яйца экспортируются в Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан и доход составляет десятки миллионов долларов.

Западные и центральные регионы Китая – не самые счастливые в плане ведения сельского хозяйства территории. Большая часть местности здесь пустынна или покрыта горами. В Синьцзяне, к примеру, плодородны лишь 10% территории. О высоком интересе к качественной и экологически чистой продукции АПК по адекватным ценам говорят и казахстанские, и китайские эксперты. Возможно, для ускорения этих процессов тоже требуется немного «высокой воли».

Инвестиции в экономику и в доверие

В рамках визита планируется подписание ряда документов в сфере инвестиционного сотрудничества. В настоящее время идет активное обсуждение обновленного «Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», его должны подписать до конца года. Новые объемы и масса новых совместных проектов требуют модернизации законодательной базы.

Китай сегодня – один из ключевых инвесторов в казахстанскую экономику. За период с 2005 года по 9 месяцев 2017 года валовый приток прямых инвестиций из КНР составил более $15 млрд, Казахстан, в свою очередь, инвестировал в экономику КНР $500,4 млн.

Основной инвестиционный поток из Китая сегодня сосредоточен на заявленном ранее 51 проекте на сумму $27,7 млрд. По данным министерства по инвестициям и развитию, из них пока реализованы 4 проекта на сумму $140 млн. В 2018 году ведется строительство по 11 проектам, из них планируется ввод в эксплуатацию 6 проектов на сумму $363 млн.

Кроме того, руководитель министерства Женис Касымбек на заседании правительства сообщил, что «в текущем году начнется строительство 5 проектов с участием китайского капитала с объемом инвестиций $623 млн».

Здесь надо отметить, что, несмотря на поражающие воображение заявляемые миллиарды, сам процесс выделения средств со стороны китайских компаний и финансовых структур проходит более рутинно, если не сказать «со скрипом». Вопрос «возвратности инвестиций» по каждому проекту для китайской стороны имеет принципиальное значение и «раздавать деньги» никто не стремится.

В этой связи, крайне важно с одной стороны сохранять доверие к казахстанской экономике и предоставлять хорошие гарантии под каждый проект, с другой – уметь отстоять свои позиции и не обещать больше, чем можешь сделать. В этой связи, контроль инвестиционного сотрудничества на уровне глав государств очень важен и даже принципиален.

По Поясу и по Пути

Именно в Казахстане 5 лет назад во время центральноазиатского турне Си Цзиньпин выдвинул свою базовую геополитическую инициативу «Пояса и Пути». Сейчас это магистральный проект, в рамках которого сегодня развивается транспортное сотрудничество РК и КНР. Речь идет о совместных проектах «Инициативы Пояса и Пути», с которыми совмещен ряд этапов казахстанской госпрограммы «Нұрлы жол».

Здесь уже есть реальные достижения: строительство железной дороги от приграничного пункта Алашанькоу через Казахстан в Европу, работа сухого порта «Хоргос», завершение казахстанского участка автомобильной магистрали «Западный Китай - Западный Казахстан» и др.

Если смотреть статистику роста транзитных потоков, то цифры действительно впечатляют. По данным АО «НК «КТЖ», с 2011 по конец 2017 года объем перевозок в Европу через Казахстан вырос с 1 до 201 тысячи контейнеров в год соответственно. В текущем 2018 году КТЖ на направлении Китай Европа прогнозирует практически двойное увеличение.

В принципе, достижения уже налицо, так в марте был запущен состав из Амстердама в китайский город Иу (приморская провинция Чжэцзян). Ожидается, что к 2020 году из ЕС в Китай через территорию Казахстана в ежегодно будут проходить не менее 5000 составов.

Защита на всех уровнях

Еще одним важным вопросом, где необходимо понимание и обсуждение на всех уровнях, является обеспечение прав и интересов граждан обеих стран на территории государства-партнера. Также болезненной остается проблема либерализации визового режима между странами и создания условий для упрощения взаимных поездок.

На прошлой неделе, в Пекине прошли казахстанско-китайские консультации по консульским вопросам, где прорабатывались такие проблемы, как положение этнических казахов в Синьцзяне, имеющих казахстанские паспорта и задержанных за двойное гражданство. «Вся работа, которая связана с интересами граждан Казахстана за границей, находятся не просто в поле постоянного внимания, мы ежедневно по всем этим вопросам работаем», - подчеркнул министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, комментируя эти процессы и указав на успешность переговоров и освобождение уже 9 казахстанских граждан.

Сложившиеся казахстанско-китайские отношения по многим показателям достигли прекрасного уровня. Во многом, это заслуга инициатив и сложившихся доверительных отношений между руководителями двух стран.

Видимо, одной из задач будущего должен стать постепенный приход к ситуации, когда сотрудничество выйдет на такой уровень, что «поддержка сверху» будет менее принципиальна, а сама работа будет идти по отработанным и взаимовыгодным схемам.

Пока же, ждем итогов визита и надеемся на решение актуальных вопросов.

Татьяна Каукенова

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