Казахстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по современному пятиборью
6 июня 2018, 16:54
Казахстанцы завоевали 2 золота в командном первенстве, 2 серебра в личном первенстве, 1 бронзу в личном первенстве и серебро в эстафете микс.
Сборная Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на юношеском Чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы завоевали 2 золота в командном первенстве, 2 серебра в личном первенстве, 1 бронзу в личном первенстве и серебро в эстафете микс.
С 24 по 27 мая 2018 года в провинции Чонбури (Тайланд) прошел Чемпионат Азии по современному пятиборью среди юношей.
В Чемпионате Азии приняли участие 8 стран: Казахстан, Кыргызстан, Корея, Китай, Тайпей, Индия, Австралия и Таиланд.
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