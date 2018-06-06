Казахстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по современному пятиборью

Казахстанцы завоевали 2 золота в командном первенстве, 2 серебра в личном первенстве, 1 бронзу в личном первенстве и серебро в эстафете микс.

Сборная Казахстана по современному пятиборью успешно выступила на юношеском Чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы завоевали 2 золота в командном первенстве, 2 серебра в личном первенстве, 1 бронзу в личном первенстве и серебро в эстафете микс.

С 24 по 27 мая 2018 года в провинции Чонбури (Тайланд) прошел Чемпионат Азии по современному пятиборью среди юношей.

В Чемпионате Азии приняли участие 8 стран: Казахстан, Кыргызстан, Корея, Китай, Тайпей, Индия, Австралия и Таиланд.



