Депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

Депутаты мажилиса во втором чтении одобрили проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», сообщает Zakon.kz.

Напомним, что вместо двух законов, нескольких кодексов и различных подзаконных актов, по которым работают юристы, депутатами разработан единый закон, охватывающий деятельность адвокатов и юридических консультантов.

«Комитет завершил работу над проектом закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», одобренным в первом чтении 28 марта этого года. В правовом поле появляется новая фигура - юридический консультант - дипломированный специалист в области права, обладающий необходимым жизненным и практическим опытом, прошедший серьезный отбор. Вот кто приходит на замену неорганизованным частным и практикующим юристам», - сообщил член комитета по законодательству судебно-правовой реформы Канат Мусин.

Из нововведений депутаты внедрили в закон обязательное заключение договоров о стажировке для начинающих адвокатов. Специально для них теперь установлен график рабочего времени, предусмотрена возможность материального стимулирования стажеров за работу, выполняемую в ходе стажировки.

«Мы уверены, что эти меры позволят качественно расширить ряды адвокатского сообщества, ныне объединяющие менее 5 тысяч юристов. В общей сложности по законопроекту было внесено и обсуждено рабочей группой более 400 поправок. Почти половина из них принята», - сказал он.

Мусин добавил, что законопроект создает условие для реального расширения и упрощения доступа населения к юридической помощи.

Подробнее о том, какие изменения ждут адвокатов с введением нового закона, вы можете прочитать здесь.