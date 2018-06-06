 Ж. Асанов обозначил пять характеристик судов будущего

Председатель Верховного суда готов уже в сентябре представить Президенту пакет мер по улучшению работы судов

Выступая на 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте председатель Верховного суда Ж. Асанов затронул тему реформы судов, сообщает Zakon.kz.

По словам главного судьи, «работа по ним началась полгода назад. Ведём открытый диалог с судьями, адвокатами, экспертами. Получили более 1000 отзывов о проблемах и как их решать. На их основе определили 7 приоритетов».



При модернизации судов учтены программы «Рухани Жангыру», «Цифровой Казахстан», «100 шагов», «5 социальных инициатив» и «Стратегии 2050». Отвечая на вопрос, какими станут суды после реформ, Ж. Асанов перечислил 5 составляющих.

а) Высокопрофессиональными. Верховный Суд совместно с ВСС полностью меняет отбор судей. Внедряются HR-технологии найма, оценки и карьерного роста, как в глобальных компаниях.

б) Независимыми. Будет исключено влияние на судей председателей судов, акимов, силовиков. Контакты только в залах судебных заседаний, где 100% аудиовидеофиксация.

в) Справедливыми и беспристрастными. Суды критиковали за формализм и обвинительный уклон. Одна из причин – была гонка за показателями. Поэтому Верховный Суд отменил рейтинги. Итог - резкий рост оправдательных приговоров по делам, где обвинитель - государство.

г) Прозрачными. Пленарные совещания ВС транслируются онлайн. Все судебные акты уже доступны в Интернете. Дальше будет цифровая их аналитика. Правосудие станет предсказуемым. Каждый сможет прогнозировать и заранее решить для себя стоит ли вообще ввязываться в судебные тяжбы.

д) Умными. Речь идет о смарт-судах. Это освободит от лишних процедур, бумаг, очередей. Процессы могут быть виртуальными.

Председатель Верховного Суда считает, что всё это оздоровит экосистему суда от коррупции. Он сообщил главе государства, что уже в сентябре готов представить пакет конкретных мер по улучшению работы судов. По итогам реформ будет изменена культура, мышление и поведение судей. Было отмечено, что для этого необходима дальнейшая трансформация судебной системы.

«Для этого у нас на сегодня есть всё - вера, энергия, желание перемен и чёткое видение траектории развития. Под руководством Лидера нашей нации делаем всё, чтобы соответствовать ожиданиям и инвесторов, и всего казахстанского общества», - подчеркнул Ж.Асанов.

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